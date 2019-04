Polizei erwischt Jugendliche beim Kiffen

Poing – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag im Poinger Bergfeldpark eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren beim Kiffen erwischt. „Vier der jungen Erwachsenen standen unter dem Einfluss von Marihuana und müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten“, schreibt die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht.

Im Zuge der Befragungen und folgenden Ermittlungen hat sich laut Polizei herausgestellt, dass das Rauschgift zwischen den Minderjährigen auch gehandelt wurde.

Aufgrund dieses Falles weist Helmut Hintereder, Leiter der Polizeiinspektion Poing, auf die Folgen von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hin. Diese würden häufig von Jugendlichen als Bagatelle abgetan. „Oftmals kommt eine weitere Problematik auf die jungen Erwachsenen hinzu“, erläutert der Polizeirat: „Die Führerscheinstellen werden regelmäßig über derartige Sachverhalte in Kenntnis gesetzt und prüfen dann in eigener Zuständigkeit, ob Bewerber für den Erwerb der Fahrerlaubnis geeignet sind.“ Möglich, dass der eine oder andere vorerst nicht zur Führerscheinprüfung zugelassen wird.

Des Weiteren informiert Hintereder über Präventionsmaßnahmen: „Die Polizei leistet immer wieder zusammen mit Jugendämtern und Suchtberatungsstellen Aufklärungsarbeit an Schulen, Jugendheimen etc,. um Kinder und Heranwachsende bereits in jungen Jahren auf die Folgen des Drogenkonsums und allen damit verbundenen rechtlichen Folgen hinzuweisen.“ An Eltern und Umfeld gerichtet: „Wenn Angehörige oder Bekannte eines Betroffenen den Missbrauch von Betäubungsmitteln, darunter zählt explizit auch Marihuana, feststellen, können sich diese jederzeit vertraulich an Schulen, Jugendämter, Suchtberatungsstellen wie die Caritas wenden.“