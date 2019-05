Schwimminsel muss weg

Schlechte Nachricht für die bevorstehende Badesaison: Die Schwimminsel im Poinger Bergfeldsee muss weg. Das sind die Gründe:

Die Schwimminsel im Poinger Bergfeldsee muss demontiert werden. Das gab Bürgermeister Albert Hingerl in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Grund für die Maßnahme seien neue Richtlinien zum Thema „Sicherheit an Badeseen“. Auf Nachfrage der Gemeinde Poing habe die Versicherungskammer Bayern mitgeteilt, dass die Insel als eine Gefahr, vor allem für Jugendliche, gesehen werde. Zitat: „Diese könnten ungewollt unter Wasser und somit in Gefahr des Ertrinkens geraten.“ Aus Sicht des Versicherungsträgers müsse deshalb für eine angemessene, ausreichende und organisierte Aufsicht für die Schwimminsel gesorgt werden. Eine Badeaufsicht gibt es am Bergfeldsee aber nicht. Das Haftungsrisiko bei Unfällen liegt bei der Gemeinde. Wie Hingerl berichtete, werde derzeit mit umliegenden Wasserwachten und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Übernahme einer Aufsicht am Badesee geklärt.