Beschlossene Sache: Poinger Volksfest 2022 findet statt

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona findet das Poinger Volksfest heuer wieder statt. Termin: 8. bis 17. Juli. Möglicherweise mit Spendenaufschlag bei der Mass Bier.

Poing – Das Festkomitee hat entschieden: Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wird das Poinger Volksfest in diesem Jahr wieder stattfinden. Termin: 8. bis 17. Juli. „Wir wollen eine schöne Bierprobe, einen Festzug zum Beginn des Volksfestes und ein ausgelassenes, gemeinsames Fest“, sagt Zweiter Bürgermeister Reinhard Tonollo, der bei der Komitee-Sitzung den in Urlaub weilenden Bürgermeister Thomas Stark vertrat.



+ Das Festkomitee. © Thomas Schächtl

Weil wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre kein Fest möglich war, wolle die Gemeinde als Veranstalterin dies heuer wieder durchführen, so Tonollo. Wie auch in den vergangenen Jahren wieder zusammen mit den Festwirten Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger. Der Beschluss sei unter Vorbehalt der Pandemieentwicklung gefallen, sagt Tonollo. Sollte sich im Juli die Corona-Situation wieder zuspitzen, werde man kurzfristig reagieren.

Der Ukraine-Krieg habe keine direkten Auswirkungen auf die Entscheidung, so Poings Zweiter Bürgermeister. Zumal in umliegenden Gemeinden ebenfalls Volksfeste geplant seien. Allerdings gebe es Ideen, das Poinger Volksfest etwas anzupassen. Beispielsweise, indem auf ein Feuerwerk verzichtet wird. Außerdem, so Tonollo, gebe es Überlegungen, Spenden für die Ukraine-Hilfe zu sammeln. Beispielsweise, indem der Bierpreis um 50 Cent erhöht wird, die dann gespendet werden.



An einem attraktiven Vergnügungspark vor dem Festzelt werde derzeit gearbeitet, berichtet Tonollo. Helmut Sloim, Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Bauträger und Investoren am Bergfeld, versicherte seine Unterstützung, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der Gemeinde Poing. Außerdem werden sich der Burschenverein und der Gewerbeverein am Volksfest beteiligen. „Zusätzlich beschloss das Festkomitee, das erfolgreiche Sicherheitskonzept fortzuführen und weiter auszubauen“, gibt die Gemeinde bekannt. Letzter Satz der Pressemitteilung: „Die Planungen haben begonnen und das Volksfest kann kommen.“

