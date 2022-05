Besuch bei Lisa Demmer, Koordinatorin und gute Seele der Poinger Ukraine-Hilfe

Lisa Demmer an ihrem Schreibtisch in den Lagerräumen.

Unzählige Spendengüter

Von Armin Rösl schließen

Unzählige Kartons stehen in den Kellerräumen des Poinger Hilfslagers für die Ukraine - der größte Teil ist bereits geordnet. Den Überblick über die Spenden hat Lisa Demmer.

Poing - Lisa Demmer vom kleinen Poinger Verein OstEuropaHilfe engagiert sich mit den weiteren Mitgliedern schon seit 2005 für die Ukraine. Insbesondere unterstützt und versorgt der Verein ein Kinderheim und ein Mutter-Kind-Haus in der Stadt Ivano Frankivsk, geleitet von Ordensschwestern. Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine koordiniert Lisa Demmer die Sammlung von Hilfsgütern in Poing. Hierfür haben Verein und Gemeinde Poing im Keller des ehemaligen „Hammer-Gebäudes“ (in dem sich unter anderem das Restaurant Afrodite befindet) ein großes Lager eingerichtet. Dort hat Demmer alle Spendenschecks, Bilder und Briefe aufgehängt und aufbewahrt. „Sie sind für mich auch eine Motivation, das alles zu machen“, sagt die 65-Jährige, die ehrenamtlich arbeitet.

Der nächste Hilfstransport an die ukrainische Grenze ist laut Demmer für Mitte Mai geplant. Weil das Lager derzeit voll ist, werden aktuell keine Spenden angenommen.

