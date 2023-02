Binnen zwei Wochen 45 Anträge: Poings Förderung für Mini-Photovoltaik und Lastenräder stark gefragt

Von: Armin Rösl

Die Gemeinde Poing fördert den Kauf von Balkon-PV-Anlagen. © Robert Poorten/IMAGO

Seit 1. Februar fördert die Gemeinde Poing den privaten Kauf von Mini-Photovoltaikanlagen und Lastenräder. Zwei Wochen nach Start des Programms sind schon 45 Anträge eingegangen.

Poing – In den ersten zwei Wochen, seit die neue Förderrichtlinie der Gemeinde Poing zur finanziellen Unterstützung von Mini-Photovoltaik (PV)-Anlagen und Lastenfahrräder in Kraft ist, sind im Rathaus schon 45 Anträge eingegangen. Das gab Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bekannt. „Das Programm hat gezündet“, stellte er zufrieden fest.

In der Januar-Sitzung erst hatte der Gemeinderat beschlossen, Bürgerinnen und Bürger beim privaten Kauf von Mini-PV-Anlagen (auch „Balkon-PV-Anlagen“ genannt) sowie von Lastenfahrrädern oder Lastenpedelecs finanziell zu unterstützen. Laut Förderrichtlinie finanziert die Gemeinde maximal 25 Prozent der Anschaffungskosten – je nach deren Höhe bis zu maximal 250, 500 oder 1000 Euro. Anträge können im Rathaus gestellt werden. Die Formulare gibt’s auch auf www.poing.de.

Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde für die Förderung von Lastenrädern insgesamt 20.000 Euro freigegeben, für Mini-PV-Anlagen 10.000 Euro.

Laut Bürgermeister Stark sind bislang 41 Anträge für Mini-PV-Anlagen eingegangen und vier für Lastenräder. Die Förderhöhe der Mini-PV-Anlagen belaufe sich demnach bereits jetzt auf 9008,80 Euro, die der Lastenräder betrage 3715,75 Euro.

