Blitzer-Bilanz Poing: An fünf Tagen 634 Verstöße in 30er-Zone in der Bergfeldstraße

Von: Armin Rösl

Auf der Bergfeldstraße (hier der Bereich an der Grundschule) wird oft zu schnell gefahren. © Johannes Dziemballa

Bei einer erstmals in Poing durchgeführten Geschwindigkeitsmessung mit einem dauerhaften Trailer wurden in fünf Tagen 643 Verstöße registriert. Alle in der Tempo-30-Zone in der Bergfeldstraße.

Poing – 643 Geschwindigkeitsverstöße im Zeitraum von fünf Tagen auf der Bergfeldstraße vor der Grundschule: Das ist die Bilanz einer Messung der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) vom 14. bis 18. April. In diesem Zeitraum wurde erstmals in der Gemeinde Poing ein Mess-Trailer eingesetzt – eine dauerhafte Geschwindigkeitsmessung über 24 Stunden pro Tag. Die große Box stand an der Bergfeldstraße auf dem Grünstreifen vor der Grundschule.

Poing: Dauermessung an fünf Tagen und Nächten

Laut Bericht der Gemeindeverwaltung erfasste das Messgerät 5079 Fahrzeuge und registrierte 643 Verstöße. Von Freitag, 14. April, 7 Uhr, bis einschließlich Montag, 18. April, 20.10 Uhr. Erlaubt sind in diesem Bereich 30 km/h. Zahlreiche der Zu-Schnellfahrer hatten zwischen 51 und 59 km/h auf dem Tacho, die Spitzenreiter 61 (zwei Mal) und 69 (ein Mal).



Wie Bürgermeister Thomas Stark in der Bürgerversammlung berichtete, sind in den Monaten Februar und März acht weitere kommunale Messungen an der Bergfeldstraße erfolgt. Hierbei (in viel kürzeren Zeiträumen) wurden 1735 Fahrzeuge gemessen und 99 Verstöße festgestellt. Der Schnellste wurde mit 60 km/h gemessen.



Poing: Bergfeldstraße ist Tempo-30-Zone

Des Weiteren fand eine Geschwindigkeitskontrolle der KVÜ im Westring statt – mit 126 gemessenen Fahrzeugen und drei Verstößen. Spitzenreiter hier war ein Fahrzeug mit 56 km/h.



Im Westring gilt seit Jahren Tempo 30, die angrenzende Bergfeldstraße ist bis zum Bergfeldsee (Tacitusstraße) seit Ende 2022 als durchgängige Zone 30 ausgewiesen. Bis dahin galt lediglich abschnittsweise 30 km/h, im Bereich der Grundschule sowie bei der Kindertagesstätte gegenüber des Bergfeldsees. Im Rest waren 50 km/h erlaubt.



Messungen auch im Westring

Die Jahresbilanz 2022 der KVÜ für die Bergfeldstraße in den Tempo-30-Bereichen sieht wie folgt aus: 4207 registrierte Fahrzeuge, 398 Verstöße. Der schnellste Autofahrer war mit 81 km/h unterwegs.



Im gesamten Gemeindegebiet gab es 101 Messungen übers Jahr verteilt. Insgesamt wurden 19 182 Fahrzeuge gemessen, 708 waren zu schnell unterwegs. Schwerpunktmäßig sei im Bereich von Schulen und Kindertagesstätten gemessen worden, berichtete Bürgermeister Stark in der Bürgerversammlung.

Dort präsentierte er außerdem eine erste Bilanz der KVÜ für den ruhenden Verkehr. Die Parkraumüberwachung ist zum 1. Oktober 2022 eingeführt worden, im ersten Monat wurden bei Verstößen lediglich Hinweiszettel verteilt. Seit 1. November gibt’s Strafzettel. Laut Bilanz wurden im November und Dezember insgesamt 93 Parkverstöße festgestellt. Verwarngelder gab es zu 10 Euro (34-mal), 15 (2-mal), 20 (28-mal), 25 (22-mal) und 55 Euro (7-mal). Zu Letzterem zählen Verstöße wie das Parken auf einem Behindertenparkplatz.

