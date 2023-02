Brand im Literaturhaus Poing: Passant und Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Von: Armin Rösl

Überreste am Morgen danach vor dem Literaturhaus am Marktplatz Poing. © Armin Rösl

Aus dem Literaturhaus am Marktplatz Poing stieg starker Rauch auf: Ein Passant verständigte die Feuerwehr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nicht die erste in Poing in jüngster Zeit.

Poing – In Poing häufen sich die Brandstiftungen. Jüngster Fall: Am Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter im Literaturhaus am Marktplatz mehrere Bücher angezündet. Wie die Polizei meldet, hatte ein Passant starken Rauch bemerkt, ein brennendes Buch ausgetreten und den Notruf verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr Poing konnte die anderen glimmenden Bücher rechtzeitig löschen.



Poing: Schadenshöhe rund 5000 Euro

„Wenn die Rauchentwicklung nicht rechtzeitig bemerkt worden wäre, wäre das gesamte Literaturhaus abgebrannt“, schreibt Polizeioberkommissar Daniel Schubert, Leiter der Poinger Dienststelle, im Pressebericht. Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Brandstiftung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden – Telefon (08121) 9917-0.

Weitere Fälle von Brandstiftung meldet die Gemeinde Poing von der Skateranlage Am Endbachweg und der Kletteranlage am daneben gelegenen Abenteuerspielplatz. Anfang Februar wurde dort „erneut Müll angezündet und mit Flaschen geworfen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Bereits Tage zuvor hatte ein Mitarbeiter des Baubetriebshofs bei der regelmäßigen Kontrolle Brandschäden an einer Holzkonstruktion festgestellt (wir berichteten). Die gesamte Schadenshöhe bei beiden Fällen beziffert die Gemeindeverwaltung auf etwa 500 Euro. Des Weiteren werde im P&R-Gebäude am S-Bahnhof immer wieder Müll angezündet und mit Flaschen geworfen.



Polizei Poing bittet um Zeugenhinweise

Von August 2022 bis 6. Februar (Brandschäden an der Skateranlage) hat die Gemeinde insgesamt 20 Sachbeschädigungen festgestellt. Schadenssumme beläuft sich auf 13.790 Euro. Hinzu kommen nun die 5000 Euro am Literaturhaus. Das bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die Holzhütte am Marktplatz ist normalerweise rund um die Uhr geöffnet. Hier können gelesene und gut erhaltene Bücher eingestellt und andere mitgenommen werden. Das Literaturhaus am Poinger Marktplatz wurde 2014 eröffnet, damals in einer kleinen Holzhütte. Seit Herbst 2018 befindet es sich in einer größeren, neu dafür gebauten Hütte.



Eine ähnliche Einrichtung gibt es am Dorfplatz in Landsham, in der Nachbargemeinde Pliening, nur kleiner: einen Bücherschrank. Diesen hatten unbekannte Täter Anfang Juli 2022 angezündet, der Schrank brannte vollständig aus. Außerdem zündelten damals Unbekannte noch an der Schätzl-Kapelle in Pliening sowie auf den Krautgärten am Poinger Bergfeldsee.

