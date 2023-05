Bundesweiter Fahrradklima-Test: Poing erhält beste Bewertung im Landkreis

Von: Armin Rösl

In Poing gibt‘s mehrere Fahrradstraßen, wie hier der Endbachweg. © Johannes Dziemballa

Beim bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Test liegt Poing auf Rang 61 - als einzige Kommune aus dem Landkreis Ebersberg unter den Top 100. Der ADFC hat jetzt die Ergebnisse veröffentlicht.

Poing – Beim vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) bundesweit durchgeführten Fahrradklima-Test hat die Gemeinde Poing im Landkreis Ebersberg die beste Bewertung erzielt. Das teilt der ADFC-Kreisvorsitzende Jürgen Friedrichs mit. In der gesamtdeutschen Wertung liegt Poing auf Platz 61 von 487 teilnehmenden Kommunen unter 20.000 Einwohnern, in Bayern auf Platz 15 von 100 Teilnehmern. Weitere Kommunen aus dem Landkreis im bundesweiten Ranking: Markt Schwaben auf Platz 338, Ebersberg auf 342 und Grafing auf 344.

Poing: 487 Kommunen haben teilgenommen

An der Online-Umfrage des ADFC im Herbst 2022 haben rund 245.000 Menschen in 1114 Städten und Gemeinden teilgenommen. Zentrale Frage: „Macht Radfahren in Deiner Stadt Spaß oder ist es Stress?“

Per Fragebogen konnten die Teilnehmenden beurteilen, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Der ADFC-Fahrradklima-Test fand 2022 zum zehnten Mal statt. Die Ergebnisse sollen Städten und Gemeinden helfen, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen und zu verbessern.



Poing erste Kommune im Landkreis als „fahrradfreundlich“ zertifiziert

ADFC-Kreisvorsitzender Jürgen Friedrichs schreibt, dass Poing „seit Jahren bei der Umsetzung des Fahrradkonzepts der Gemeinde gute Fortschritte macht“. Als erste Kommune im Landkreis erhielt Poing im Juli 2021 vom bayerischen Verkehrsministerium das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune“ verliehen.

Bei den Antworten von Bürgerinnen und Bürgern aus Poing gab es laut Friedrichs auch kritische Stimmen. Es seien ungünstige Ampelschaltungen und schmale Radwege bemängelt worden. Mit Blick auf den Bau von neuen Radwegen (welche die Gemeinde Poing am Westring sowie der Bergfeldstraße und der Kirchheimer Allee plant) appelliert der Kreisvorsitzende, diese auch für die verstärkte Nutzung durch Lastenfahrräder oder Fahrradanhänger auszulegen.

