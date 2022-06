„bunte bOHNE“: Poings Unverpackt-Laden mit Café ist eröffnet

Von: Armin Rösl

Großer Andrang bei der Eröffnung des Unverpackt-Ladens. © Johannes Dziemballa

Nach Monaten der Vorbereitungen und des Umbaus hat die Initiative Poing Unverpackt eG ihren Laden mit Café eröffnet. Am ersten Tag war der Andrang groß.

Poing - Poings Unverpackt-Laden mit Café ist eröffnet: An der Marktstraße 5a (neben dem Seniorenzentrum) herrschte am ersten Tag großer Andrang. Die Initiative Poing Unverpackt eG hat in den vergangenen Wochen und Monaten das ehemalige Sonnenstudio in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden umgebaut. Jetzt gibt’s dort ein großes Sortiment an Lebensmittel und Haushaltswaren ohne Verpackung. Behältnisse sind selbst mitzubringen.

Das Café hat innen und außen jeweils etwa 20 Sitzplätze. Name von Laden und Café: „bunte bOHNE“. Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 19 Uhr, Mittwoch 9 bis 14 Uhr und Samstag 10 bis 17 Uhr.

