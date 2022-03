„Bunte bOhne“: Unverpackt-Laden Poing öffnet am 28. Mai und hat jetzt einen Namen

Von: Armin Rösl

Im früheren Sonnenstudio an der Marktstraße öffnet demnächst der Poinger Unverpackt-Laden mit Café. © Johannes Dziemballa

Der künftige Unverpackt-Laden mit Café in Poing hat jetzt einen Namen: „Bunte bOhne“. Eröffnung ist am 28. Mai an der Marktstraße, wo einst ein Sonnenstudio war.

Poing – Die Bräunungsliegen sind draußen, das ehemalige Sonnenstudio an der Poinger Marktstraße, neben Seniorenzentrum und nahe am Marktplatz, ist leer geräumt. Nächste Woche startet das Team der Initiative Poing Unverpackt mit den Umbauarbeiten. Als Eröffnungstag für Poings ersten Unverpackt-Laden mit Café (circa 20 Sitzplätze) ist Samstag, 28. Mai, avisiert, berichtet Maria Lindner. Die 30-Jährige ist Vorstandsvorsitzende der eingetragenen Genossenschaft Poing Unverpackt. Bei einem Mitglieder-/Infoabend am Dienstag wurde der Name für Laden/Café festgelegt und bekannt gegeben: „Bunte bOhne“. „Das passt zu uns, weil wir ein bunter Haufen sind“, sagt Lindner lächelnd. Und „Bohne“ in Zusammenhang mit dem Café, die Schreibweise „bOhne“ als Zeichen für „ohne Verpackung“.

In den nächsten Wochen werden Trockenbauwände, eine weitere Toilette, eine Küche und vieles mehr eingebaut, kündigt Maria Lindner an. Derweil ist das Vorstands-/Genossenschaftsteam weiterhin unterwegs in Sachen Sortiment: Es wird persönlich getestet und geprüft, welche Produkte aufgenommen werden. Für folgende Bereiche: Lebensmittel, Alltagshelfer und Hygiene.

„Wir werden immer wieder gefragt, wie denn der Einkauf funktioniert“, berichtet die Vorstandsvorsitzende und antwortet: Man bringt Gefäße bzw. Behälter selbst mit. Oder kauft sie im Laden zur Wiederverwendung oder zahlt Pfand für Behälter.

Übrigens: Wer das Projekt an sich unterstützen möchte, kann Genossenschaftsanteile kaufen. Infos hierzu unter www.poing-unverpackt.de.

