Busalternative für Poinger Schüler ab dem S-Bahnhof

Von: Armin Rösl

Teilen

Mittags strömen viele Schüler vom Poinger S-Bahnhof zu den Bussen. © Johannes Dziemballa

Schülern aus Poing, die mittags mit der S-Bahn kommen, steht neben einem bestehenden Regionalbus eine neue Linie zur Verfügung. Darauf macht die Gemeinde aufmerksam.

Poing – Nach dem Bericht in unserer Zeitung über die Vielzahl an Schülern, die mittags um 13.19 Uhr aus Richtung Erding/Markt Schwaben mit der S-Bahn in Poing ankommen und dementsprechend voller Busse (insbesondere der Linie 464) hat Bürgermeister Thomas Stark in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, welche Busmöglichkeiten um diese Zeit ab dem S-Bahnhof Nord zur Verfügung stehen: „Neben der Linie 464 mit Abfahrt um 13.24 Uhr verkehrt mit Abfahrt eine Minute später, um 13.25 Uhr, die seit Dezember 2021 neu eingeführte Linie 468, welche für etliche Schülerinnen und Schüler nutzbar sein dürfte. Die von der Linie 464 bedienten Haltestellen (Siemensallee, Stahlgruber, Poing West, Claudiusstraße, Böhmerwaldstraße und Mitterfeldring) werden auch vom Bus 468 bedient, sodass ein Teil der Fahrgäste bequem auf diesen Bus ausweichen kann.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.