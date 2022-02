Canon Poing spendet 2000 Euro an DepressionsLiga und Selbsthilfegruppe

Von: Armin Rösl

Isabella Graba von Canon Poing überreicht den symbolischen Scheck an Armin Rösl. © Johannes Dziemballa

Canon Poing hat der Deutschen DepressionsLiga und der Poinger Selbsthilfegruppe insgesamt 2000 Euro gespendet. Der Erlös einer Mitarbeiter-Aktion.

Poing - In einer Weihnachtsaktion haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Geschäftsführung der Firma Canon in Poing insgesamt 2000 Euro an die Deutsche DepressionsLiga (DDL) gespendet. Sie ist ehrenamtlich tätig und die einzige bundesweit aktive Betroffenenorganisation für unipolare Depression.

Deren stellvertretender Vorsitzende und Sprecher Armin Rösl leitet in Poing eine Selbsthilfegruppe Depression. Das Geld wird sowohl für die Aktionen und Raummiete der Gruppe verwendet als auch für die Aufklärungs- und Antistigmaarbeit der DDL. Das Geld und den symbolischen Scheck überreichte jetzt Isabella Graba von der Personalabteilung von Canon Poing.

In Deutschland erkranken jährlich rund fünf Millionen Menschen an Depression. Informationen zur Arbeit der DDL gibt es auf www.depressionsliga.de .

