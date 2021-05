Corona-Schnelltest-Drive-in Poing: Im Auto sitzen, Stäbchen in die Nase, weiterfahren

In Poing eröffnet am Freitag ein Corona-Schnelltest-Drive-in. (Symbolbild)

Am Volksfestplatz Poing

von Armin Rösl schließen

In Poing eröffnet am Freitag der erste Corona-Schnelltest-Drive-in. Hinfahren und testen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Poing – Das Institut für Methodik und Notfallmedizin (IMN, Sitz: Angelbrechting) eröffnet am heutigen Freitag den ersten Corona-Schnelltest-Drive-in im Landkreis Ebersberg. Wo? Am Volksfestplatz (Am Hanselbrunn). Heute ist von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet, ab dem morgigen Samstag täglich (auch sonntags) von 9 bis 15.30 Uhr. Wegen des zu erwartenden Verkehrs ist ein Test allerdings nur nach vorheriger Registrierung möglich, informiert Betreiberin und IMN-Geschäftsführerin Claudia Bruno.

Das IMN bietet bereits im Hotel Poinger Hof ein Schnelltestzentrum an. An beiden Stationen werden kostenlose Antigen-Schnelltest (mittels Abstrich im vorderen Nasenbereich) durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt per Internet unter www.imn-training.de/corona-schnelltest. Das Testzentrum im Hotel hat auch am Pfingstwochenende geöffnet.