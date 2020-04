In einer großen Modefirma nahe München (Poing, Lkr. Ebersberg) wurden 61 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Knapp 300 Abstriche stehen noch aus.

Das Landratsamt Ebersberg meldet einen Coronavirus-Ausbruch in einer großen, in Poing ansässigen Modefirma.

61 Mitarbeiter wurden positiv getestet. 300 Tests stehen noch aus.

Das Landratsamt und die Firma Schustermann & Borenstein stehen in enger Absprache.

Poing - Am vergangenen Wochenende und Montagabend (27. April) wurde ein großer Teil der über 900 Mitarbeiter der Firma Schustermann & Borenstein in Poing auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht. In der Firma wurden vermehrt Corona-Fälle festgestellt.

Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit.

Coronavirus in Modefirma nahe München: 61 von 640 Abstrichen positiv

Bei den ersten 640 Abstrichen vom Wochenende hatten 61 Menschen ein positives Testergebnis und sind in Quarantäne. Nur fünf der Infizierten stammen aus dem Landkreis Ebersberg, so die Landkreisbehörde. Die anderen zuständigen Kreisverwaltungen beziehungsweise Gesundheitsämter seien informiert.

Die Firma kooperiere sehr eng mit dem Gesundheitsamt und habe ein umfangreiches Konzept vorgelegt, um weitere Infektionen unter den Mitarbeitern einzudämmen, so das Landratsamt.

Landratsamt: tägliche Abstimmungsgespräche mit Schustermann & Borenstein

Derzeit würden täglich Abstimmungsgespräche stattfinden, um das Virus unter der Belegschaft auszutrocknen. „Dichte Untersuchungszyklen überwachen die Entwicklung“, teilte das Landratsamt in Ebersberg mit.

Das Unternehmen betreibt in Poing ein Logistikzentrum für den Onlinehandel mit Bekleidung und Accessoires.

Coronavirus im Landkreis Ebersberg

