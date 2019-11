CSU Poing: „Ärmel hoch!“

Die Poinger CSU hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Zwei amtierende Ratsmitglieder treten nicht mehr an.

Poing– „Ärmel hoch“ und „Stark für Poing“ heißt es ab jetzt für den CSU-Ortsverband. Diese Losung gaben der Vorsitzende Hans Östereicher und Bürgermeisterkandidat Thomas Stark bei der Nominierungsversammlung am Samstag im Hotel Poinger Hof aus. Dort stellten sich die 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 vor – plus Stark selbst. Als aktueller Geschäftsführer im Rathaus darf er nicht auf der Kandidatenliste stehen, er wird gesondert geführt. Weil er im Vorfeld auch angekündigt hatte, nicht für den Gemeinderat zu kandidieren, sondern ausschließlich für das Bürgermeisteramt.

So kommt es, dass auf Platz 1 der Bewerberliste Fraktionssprecher Ludwig Berger steht. Ebenfalls erneut dabei sind die amtierenden Gemeinderatsmitglieder Franziska und Franz Langlechner (Zweiter Bürgermeister), Herbert und Michael Lanzl sowie Robert Rieger. Eva-Maria Lawes und Yvonne Siebert, ebenfalls für die CSU im Gemeinderat, treten nicht mehr an.

Bürgermeisterkandidat Thomas Stark äußert sich zur Liste der 24 Kandidatinnen und Kandidaten wie folgt: „Wir haben ein hervorragendes Team, eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Teammitgliedern. Repräsentativ ist mit Kroatien sogar die stärkste Gruppe der wahlberechtigten EU-Wähler vertreten. Mit Mitbewerbern aus Poing, Angelbrechting und Grub decken wir außerdem alle Ortsteile Poings ab.“ Ab jetzt heiße es: „Ärmel hoch“.

Vor der CSU haben bereits die Poinger SPD und die Grünen ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert.

Die Liste der Poinger CSU:

1. Ludwig Berger

2. Hans Östereicher

3. Natalie Stepanek

4. Herbert Lanzl

5. Veronika Reischl

6. Franz Langlechner

7. Michael Lanzl

8. Anton Finauer

9. Angelika Herzog

10. Martin Pfürmann

11. Franziska Langlechner

12. Martin Halbinger

13. Robert Rieger

14. Mladen Brnic

15. Baiba Hampl

16. Marco Reischl

17. Christoph Heckmann

18. Christiane Feig

19. Steffen Rieger

20. Christian Heuberger

21. Herbert Matzner

22. Stephan Gorski

23. Karin Zerle

24. Laurenz Zerle