CSU fordert: Freie Fahrt für Senioren

Nachdem die Poinger SPD eine kostenlose Nutzung des PPA-Busses gefordert hat, legt die CSU nun ebenfalls einen Antrag vor: Freie Fahrt in Bus und S-Bahn für Senioren ab 65.

Poing – Poings SPD ist bereits mit ihrem Vorschlag, dass Bürger den örtlichen Bus kostenlos nutzen dürfen sollten, an die Öffentlichkeit gegangen. Jetzt legt die CSU einen ähnlichen Antrag vor: Sie fordert gratis Bus- und S-Bahnfahren für Senioren ab 65.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstag (Beginn: 18.30 Uhr im Rathaus) werden beide Anträge behandelt. Wie berichtet, schlägt die SPD-Fraktion vor, dass die Buslinien des PPA (Pliening, Poing, Anzing) kostenlos genutzt werden dürfen. Von allen Bürgern. Hierzu soll die Gemeindeverwaltung Gespräche mit den beiden Nachbargemeinden führen.

Die CSU-Fraktion hat einen ähnlichen Antrag verfasst, in dem sie gratis Bus- und S-Bahnfahren für Senioren fordert. Der Antrag im Wortlaut: „Die Verwaltung wird beauftragt, mindestens fünf IsarCard60 bzw. ab Tarifwechsel IsarCard65 anzuschaffen und berechtigten Personen (mindestens 65 Jahre alt und Wohnsitz in Poing) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den zuständigen Stellen und Behörden abzuklären, wie es ermöglicht werden kann, dass alle Personen mit einem Mindestalter von 65 Jahren und Wohnsitz in Poing MVV-/ÖPNV-Einrichtungen im Gemeindegebiet Poing unentgeltlich nutzen können. Das Ergebnis ist dem Gemeinderat für eine Beschlussfassung zur Umsetzung vorzulegen.“

Zur Begründung heißt es in dem von CSU-Fraktionssprecher Ludwig Berger und Gemeinderätin Eva-Maria Lawes unterschriebenen Antrag: „Dem Wachstum Poings ist es geschuldet, dass auch die Entfernungen zwischen Wohnung, Geschäften, Praxen und anderen Einrichtung größer werden. Senioren, die nicht über ein Auto verfügen, stoßen hier sehr häufig an ihre Grenzen. Auch die hohen Lebenshaltungskosten im Großraum München tragen dazu bei, dass es sich Senioren oft nicht mehr leisten können, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Hier sollte die Gemeinde Poing sowohl aus Sicht des Seniorenkonzeptes als auch des Verkehrskonzeptes Hilfestellungen schaffen.“