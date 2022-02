CSU und FWG fordern: Zwischen Poing und Angelbrechting Tempo von 100 auf 70 km/h reduzieren

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Verkehrsinsel soll eventuell umgebaut werden. Auf dem Streckenabschnitt dahinter, zwischen Poing und Angelbrechting, gilt 100 km/h. © Armin Rösl

Die Fraktionen von CSU und FWG wollen erreichen, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße zwischen Poing und Angelbrechting von 100 auf 70 km/h gesenkt wird.

Poing – Zwischen Poing und Angelbrechting beträgt die Länge der Kreisstraße EBE 2 etwa 610 Meter, zwischen Angelbrechting und Neufarn 550 Meter. Die kurzen Abschnitte zwischen den Ortschaften nutzen Autofahrer oft, um schnell zu beschleunigen – und fahren dann mit überhöhter Geschwindigkeit am jeweiligen Ortsanfang in den Ort hinein. Oder, im Falle von Angelbrechting, rauschen sowieso gleich viele einfach durch, obwohl das Teilstück hier im Ortsbereich liegt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung im Jahr 2020 lag der Spitzenwert auf der Durchfahrt von Angelbrechting bei 93 km/h. Am Ortseingang von Poing betrug bei der bislang letzten Messung im Jahr 2019 die Höchstgeschwindigkeit 115 km/h.

Poing: Antrag im Gemeinderat

All diese Daten und Zahlen stehen im gemeinsamen Antrag der Fraktionen FWG (Freie Wählergemeinschaft) und CSU, der in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Poing am heutigen Donnerstag behandelt wird. Die Sitzung findet im Feuerwehrhaus (Friedensstraße 1) statt und beginnt um 19 Uhr. FWG und CSU beantragen, dass auf den beiden Streckenabschnitten zwischen Poing und Angelbrechting sowie Angelbrechting und Neufarn die Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 70 km/h reduziert wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Diese Forderung allerdings kann nicht die Gemeinde Poing erfüllen, sondern das Landratsamt Ebersberg, weil es sich um eine überörtliche Straße handelt. Entsprechend ist der Antrag formuliert: „Der Gemeinderat möge beschließen, beim Landratsamt Ebersberg (...) auf die Anordnung ,Tempo 70’ (...) hinzuwirken.“ Auch wenn hierfür auf den beiden freien Strecken die Voraussetzungen nicht gegeben sind, plädieren FWG und CSU dennoch auf eine genauere Betrachtung und Umsetzung. Als Begründung werden die hohen Geschwindigkeiten durch Angelbrechting sowie am Ortsanfang von Poing angeführt, außerdem die gefährliche Ein- und Ausfahrt zum Anwesen Neufarner Straße 85 (auf freier Strecke zwischen Poing und Angelbrechting).

Gefahr und Lärmbelästigung

Des Weiteren weisen FWG und CSU auf die vom Poinger Gemeinderat bereits beschlossene Machbarkeitsstudie hin, den bestehenden Fahrbahnteiler am südlichen Ortseingang von Poing umzubauen bzw. zu vergrößern sowie in Angelbrechting auf Höhe Dorf- und Bergstraße Fahrbahnteiler zur Drosselung der Geschwindigkeit zu errichten. Eine gleichzeitig weiterhin gültige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf den beiden Kurzstrecken wäre kontraproduktiv. „Auch unter dem Aspekt, dass Beschleunigungsvorgänge auf bis zu 100 km/h ökologisch, ökonomisch und bestimmt auch zeitlich gesehen nicht zielführend sind“, heißt es in dem Antrag, der von Günter Scherzl (FWG) und Hans Östereicher (CSU) unterschrieben ist. Außerdem, so die beiden weiter, stellen Beschleunigungsvorgänge eine Lärmbelästigung dar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.