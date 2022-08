Damit‘s am Bergfeldsee sauber ist: Gemeinde Poing appelliert an Badegäste

Müllproblematik

Das Problem ist nicht neu und nicht nur in Poing bekannt: achtlos weggeworfener Müll am Badesee. Die Gemeinde appelliert an die Vernunft der Badegäste.

Poing - Der Klassiker im Sommer: Insbesondere an Wochenenden mehrt sich am Poinger Bergfeldsee der Abfall auf Liegewiesen und auf dem Rundweg. Insbesondere zerbrochene Flaschen und Gläser bergen Verletzungsgefahr.

Aus diesem Anlass appelliert das Ordnungsamt der Gemeinde Poing an alle Seebesucher, den Müll wieder mitzunehmen oder in einen der 29 Abfallbehälter am See zu werfen. Sollte ungewöhnlich viel Restmüll anfallen, stehen zwei Plastiksackspender zur Verfügung. Sack (Fassungsvermögen: 240 Liter) rausnehmen, Abfall rein und neben einen der Abfalleimer stellen.

