Dank Einkaufsabo-Aktion: Unverpacktladen mit Café „bunte bOHNE“ in Poing macht weiter

Von: Armin Rösl

Die Tür des Unverpacktladens mit Café „bunte bOHNE“ bleibt geöffnet. © Armin Rösl

Bis vor Kurzem war die Zukunft des Unverpacktladens mit Café „bunte bOHNE“ unklar, jetzt steht für die Initiatoren fest: es geht weiter. Dank der im Juni gestarteten Einkaufsabo-Solidaritätsaktion.

Poing – Ein Jahr nach der Eröffnung ist das bis vor wenige Wochen noch unklare Fortbestehen des Poinger Unverpacktladens mit Café „bunte bOHNE“ gesichert: „Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die ,bunte bOHNE’ in Poing eine Zukunft hat“, schreiben Vorstand und Geschäftsführung in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Am Samstag hatte die „bunte bOHNE“ ihren ersten Geburtstag mit einem bunten und schönen Fest gefeiert.



Poing: Gute Nachrichten zum 1. Geburtstag

Am 24. Mai war die Stimmung bei den Initiatoren der hinter dem Unverpacktladen stehenden Genossenschaft namens Initiative Poing Unverpackt noch eine ganz andere: wegen zu geringer Umsätze sah sich die „bunte bOHNE“ vor finanziellen Schwierigkeiten, gar von einem möglichen Ende wurde gesprochen (wir berichteten).



Als Solidaritäts- und Rettungsaktion startete die Genossenschaft im Juni eine Einkaufsabo-Aktion, um besser planen und kostendeckend arbeiten und somit den Laden mit Café am Leben erhalten zu können. Mit dem Ziel, bis 21. Juli Einkaufsabos im Wert von mindestens 15.000 Euro abzuschließen.

Appell und Abo-Aktion haben geholfen

Ein erster großer Schritt zum Weiterbestehen ist nun gemacht, meldet die Genossenschaft der Initiative Poing Unverpackt, die am 21. Juli, am Tag vor dem Geburtstagsfest, Bilanz der Aktion gezogen hat: „Der aufrüttelnde Appell des ,bunte bOHNE’-Teams auf der Jahreshauptversammlung der Genossenschaft um mehr Unterstützung und die Idee, ein sogenanntes Einkaufsabo einzuführen, trägt Früchte. Das Ziel, bereits in diesem Jahr kostendeckend zu arbeiten, scheint jetzt erreichbar.“

Das „bunte bOHNE“-Team hat nun eine Zwischenbilanz der Abo-Aktion gezogen. Das sieht wie folgt aus: „Wir haben 123 Menschen dazu motivieren können, ,bunte bOHNE’-Abos für insgesamt 10.240 Euro abzuschließen. Das sind zwar nicht die angestrebten 15.000 Euro, wir sind aber trotzdem positiv gestimmt,“ resümiert Co-Geschäftsführerin Annika Krätschmer. Schließlich könnten die Kunden auch in Zukunft noch weitere Einkaufsabos abschließen, die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt.

Abos im Wert von über 10.000 Euro

Aufsichtsratsvorsitzende Veronika Molin ergänzt: „Zusätzlich hat sich das Einkaufsverhalten stark geändert. Wir hatten gesagt, dass die Poingerinnen und Poinger zu uns kommen müssen, wenn sie den Laden wollen – und das haben sie getan!“ Die vergangenen Wochen seien „durchaus ermutigend“ gewesen.



Wie die Genossenschaft weiter mitteilt, handle es sich allerdings um eine positive Momentaufnahme und man müsse die weitere Entwicklung in den nächsten Monaten beobachten. „Doch die optimistische Stimmung überwiegt“, heißt es in der Pressemitteilung.

