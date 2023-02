Schlägerei zweier Männer: Diese mutige 17-Jährige schreitet ein - Erwachsene stehen nur rum

Von: Armin Rösl

„Sie haben bewiesen, dass Sie ein Vorbild für Ihre Generation sind“: So steht es im Dankschreiben von Daniel Schubert, Leiter der Polizeiinspektion Poing, an die Realschülerin Virginia Ohlmann aus Anzing. © J. Dziemballa

Während andere nur rumstanden, ging eine 17-Jährige bei einer Schlägerei beherzt dazwischen. Dafür wurde sie jetzt von der Polizei für ihre Zivilcourage geehrt.

Poing – Eigentlich wollte Virginia Ohlmann am 25. Januar auf der Südseite des Poinger S-Bahnhofs den Bus um 14.45 Uhr nach Hause nehmen. Auf dem Weg dorthin beobachtete die 17-jährige Anzingerin, wie auf dem Bahnsteig Richtung Erding ein Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht eines anderen schlug.

Schülerin verfolgt den Täter

„Ich schrie, dass er aufhören soll“, erzählt die Jugendliche, die in die 10. Klasse der Dominik-Brunner-Realschule geht. Der Mann habe noch einmal zugeschlagen und sei dann schnell weggegangen. Virginia Ohlmann verfolgte ihn durch die Bahnunterführung auf die Südseite und die Alte Gruber Straße am Einkaufszentrum City Center entlang. „Können Sie bitte stehen bleiben?“, habe sie gerufen, der Mann aber reagierte nicht.

Auf dem Bahnsteig Richtung Erding (li.) am S-Bahnhof Poing schritt die Schülerin bei einer Schlägerei ein. © J. Dziemballa

Bereits am Bahnsteig rief die 17-Jährige die Polizei an schilderte das Geschehen. Während der Verfolgung telefonierte sie weiter und beschrieb den Weg. An der Gruber Straße ging der Mann in das dortige Asylbewerberheim. Die mittlerweile eingetroffene Streife konnte ihn ausfindig machen und festnehmen.

Gegen Täter wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt

Der 25-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. „Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt“, sagt Polizeioberkommissar Daniel Schubert. Der Leiter der Polizeiinspektion Poing hat sich am Montag bei Virginia Ohlmann bedankt. „Durch Ihr Handeln haben Sie nicht nur zur Festnahme eines Straftäters beigetragen, sondern auch bewiesen, dass Sie ein Vorbild für Ihre Generation und die Gesellschaft sind“, steht auf dem von Schubert unterschriebenen Dankschreiben der Polizei.

Als sie den Täter anschrie, seien etwa noch sechs andere erwachsene Personen am Bahnsteig gestanden und weitere an der dahinter gelegenen Bushaltestelle, erinnert sich die Schülerin. Außer ihr aber habe keiner eingegriffen.

Opfer bisher nicht auffindbar

Bevor sie dem Täter hinterherging, sah sich noch, dass die Hose des Opfers blutverschmiert war. Der Mann sei später allerdings nicht mehr auffindbar gewesen, berichtet Polizeioberkommissar Daniel Schubert. Sprich: Er ist unbekannt, ebenso die Art und schwere der Verletzungen.

Die Ermittlungen zu dieser Körperverletzung laufen, so der Dienststellenleiter. Der Täter werde weiter vernommen, gegen ihn werde es ein Strafverfahren geben.

Couragierte Schülerin würde jederzeit wieder einschreiten

Virginia Ohlmann würde jederzeit wieder so engagiert einschreiten, sagt sie. Polizeioberkommissar Schubert gibt in diesem Zusammenhang die generellen Tipps, bei couragiertem Eingreifen auch an den Eigenschutz zu denken. Außerdem rät er, umstehende Passanten direkt anzusprechen und um Mithilfe zu bitten.

Beim Termin mit dem Polizeichef erhielt Virgina Ohlmann von Schubert eine Führung durch die Dienststelle. Ihr Berufswunsch sei „Polizistin“, erzählt sie und berichtet, dass sie sich bereits bei der Polizei beworben habe. Schon vor dem 25. Januar. An jenem Tag kam sie eine Stunde später von der Schule nach Hause, mit dem Bus um 15.45 Uhr, erzählt sie.

Die Realschule Poing ist nach Dominik Brunner benannt. Der damals 50-Jährige hatte am 12. September 2009 am Münchner S-Bahnhof Solln in eine Auseinandersetzung unter jungen Erwachsenen eingegriffen. Dabei wurde er schwer verletzt und starb später im Krankenhaus an einem Herzstillstand. Posthum wurde Brunner für Zivilcourage geehrt, seitdem ist sein Name mit dem Thema „Zivilcourage“ verbunden.

