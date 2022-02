Das etwas andere Seminar: Die Signale der Kuh verstehen lernen

Von: Armin Rösl

Das Verhalten der Kühe im Stall beobachten und verstehen lernen. © Menschen in Schutzanzügen in einem Kuhstall.

Das Verhalten der Kühe und Kälber beobachten und verstehen: Das ist das Ziel des Kuhsignale-Seminars für Landwirte in Grub.

Grub – Wie Landwirte ihre Kühe und Kälber besser verstehen lernen, erfuhren die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Seminars zum Thema Kuhsignale mit Schwerpunkt Haltung, das vor Kurzem am Staatsgut Grub (Gemeinde Poing) stattfand. Am Vormittag vermittelte der Koordinator für Rinderhaltung, Wolfgang Müller, in seiner Funktion als zertifizierter Kuhsignale-Trainer in einem interaktiven Vortrag mit vielen Bildern die Grundlagen. Er sagt: „Bei den meisten Kuhsignalen handelt es sich um banale Situationen im Stall oder auf der Weide. Dinge, die Tag für Tag vorkommen, aus denen aber sehr wichtige Schlüsse gezogen werden können.“

Kuhsignale-Trainer zeigt Beispiele und gibt Tipps

Alle Informationen, die der Landwirt täglich von der Herde erhält, seien Signale, so Müller. Entscheidend dabei sei, dass diese Hinweise überhaupt auffallen. Der Rat des Kuhsignale-Trainers: „Nehmen Sie sich regelmäßig und bewusst Zeit, Ihre Kühe und Kälber in ihrem alltäglichen Verhalten zu beobachten. Nur wer bemerkt, was nicht optimal ist, kann es verbessern.“ Ein klares Signal für einen trittsicheren Boden beispielsweise zeige eine Kuh, die sich auf drei Beinen stehend in der Zwischenschenkelspalte putzt.



Anhand von Checklisten erarbeiteten die Teilnehmer des Seminars am Nachmittag dann in praktischen Übungen ein Verbesserungskonzept für die Melkstandherde, teilen die Bayerischen Staatsgüter (Zentrale: Grub) in einer Pressemitteilung zum Seminar mit: „Der Betriebsblindheit bei den Kuhsignalen entgegenwirken, das war die Motivation aller, die am Ende des Tages sichtlich zufrieden das Staatsgut Grub Richtung Heimat verließen.“

