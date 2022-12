Das große Backen: Poinger Schüler produzieren über 7000 Weihnachtsplätzchen

Von: Armin Rösl

Auch Bürgermeister Thomas Stark (hinten li.) stattete der Weihnachtsbäckerei einen Besuch ab. Neben ihm steht Projektleiter Dominik Junga. © Privat

Die größte Weihnachtsbäckerei Poings war in den vergangenen Tagen in der Grundschule Karl-Sittler-Straße: Beim großen Backen produzierten die Schülerinnen und Schüler über 7000 Plätzchen.

Poing – 100 Kilogramm Butterplätzchenteig, 30 Arbeitsstunden, rund 250 Bäckerinnen und Bäcker, über 7000 Plätzchen und rund 10 Kilogramm Glasur und Streusel zum Verzieren. Nein, es handelt sich hierbei um keinen Großauftrag für eine Bäckerei, sondern um das Weihnachtsprojekt der Grundschule Poing an der Karl-Sittler-Straße, welches nun das dritte Jahr in Folge stattfand.



Unter dem Motto „Das große Schulbacken – Es geht in die 3. Runde“ konnten die Schülerinnen und Schüler auch dieses Jahr ihre Backkünste unter Beweis stellen. Wie schon in den beiden Jahren zuvor stellte die Hasi-Bäckerei den Teig zur Verfügung, berichten Projektleiter Dominik Junga und Rektorin Verena Heigl. Die weiteren Zutaten wie Mehl, Puderzucker, Streusel, Zuckerstife spendierte Edeka Pfeilstetter (zwei Märkte in Poing).

Jede Klasse durfte in einer Doppelstunde in der neuen Schulküche unter Anleitung Plätzchen backen und verzieren. Unterstützt wurden die Kinder dabei von Eltern, Großeltern sowie von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Schule, erzählt Schulleiterin Verena Heigl: „Ein wundervolles Projekt für die ganze Schulfamilie.“



Beim großen Backen gab es sogar zwei Überraschungsgäste: Einmal schaute der Nikolaus vorbei, ein anderes Mal Poings Bürgermeister Thomas Stark.

Die Schülerinnen und Schüler durften die selbst gebackenen Plätzchen freilich in mitgebrachten Boxen mit nach Hause nehmen.

