Das nächste Provisorium: Poinger Kindergarten im Pfarrheim statt im Neubau

Von: Armin Rösl

Leiterin Annalena Rutzmoser am Eingang der gelben Gruppe im Pfarrheim. © Armin Rösl

Der Poinger Kindergarten am Endbachweg dürfte sich fast schon wie ein Wanderzirkus vorkommen: Nach Provisorium und Neubau ist er jetzt wieder in einem Provisorium.

Poing – Kinder können ganz pragmatisch sein: „Unser Kindergarten ist kaputt, dann machen wir es uns halt hier gemütlich.“ Dies sei eine typische Aussage der Kinder gewesen, als sie die ersten Tage im Pfarrheim Rupert Mayer waren. Jene Mädchen und Buben, die in Poings ältesten und neuesten Kindergarten zugleich gehen – aber den Neubau nicht nutzen dürfen. Wegen Bauschäden musste das am 1. Juni 2021 eröffnete Gebäude des katholischen Kindergartens am Endbachweg bereits im Herbst wieder geschlossen werden. Das bleibt so bis September, weil die Sanierungsarbeiten entsprechend umfangreich sind. Ursache sind laut Erzbischöflichem Ordinariat (Bauherr) Wassereintritt an der Dachabdichtung und eine undichte Sanitäranlage. Dadurch seien Bodenkonstruktion und Einbauwände feucht geworden. Das Gebäude ist für vier Gruppen bzw. insgesamt 100 Kinder ausgelegt. Aktuell hat der Kindergarten zwei Gruppen (insgesamt 32 Kinder).

An einem Freitag habe sie und ihr Team erfahren, dass sie aus dem Gebäude rausmüssen, erzählt Annalena Rutzmoser. Die 23-Jährige leitet den Kindergarten und hatte sich, wie alle anderen auch, auf die neuen hellen Räume und den riesigen Garten gefreut. Übers Wochenende aber musste schnell eine Alternative gefunden werden: „Am Montag stand hier ein Kindergarten“, sagt Rutzmoser und lächelt. Hier, im Pfarrheim Rupert Mayer neben der Pfarrkirche. „Wir mussten keinen einzigen Tag schließen.“



Das Pfarrheim ist zum Kindergarten umfunktioniert worden. © Armin Rösl

Das Pfarrheim wurde in einer kurzfristigen Aktion und mit Unterstützung der zuständigen Genehmigungsbehörden (Gemeinde Poing, Landratsamt Ebersberg) auf die Schnelle in einen Kindergarten umgewandelt. Vorgeschriebene Fluchtwege inklusive. Die Möbel sind aus dem Neubau, ebenso Spielsachen und -geräte.



Der große Pfarrsaal ist jetzt Bewegungsraum, der kleine Nebensaal einer von zwei Gruppenräumen. Der zweite befindet sich im „Edith-Stein-Saal“ im Untergeschoss – klingt auf den ersten Blick dunkel, ist es aber nicht, weil dank tiefer Fenster Tageslicht in den Raum strömt. In den Toiletten sind an den WCs und Waschbecken Podeste aufgestellt, damit die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren die sanitären Einrichtungen ohne Hindernisse benutzen können.



Poing: Der wahrscheinlich größte Kindergarten-Garten der Welt

Einen Vorschulraum gibt es – und den wahrscheinlich größten Kindergarten-Garten der Welt: den Bergfeldpark, der am Pfarrheim bzw. der Pfarrkirche beginnt. Mit seinen vielen Wiesen und Spielplätzen ist er ideal für Spaziergänge und zum Spielen. Außerdem, so Rutzmoser, dürfen die Kinder zu bestimmten Zeiten im Garten des benachbarten, zweiten katholischen Kindergartens am Bergfeld spielen. Der kleine Garten des Pfarrheims wird noch umgestaltet.



Weil das Pfarrheim bis voraussichtlich September Kindergarten ist, kann es anderweitig nicht genutzt werden. Viele Aktivitäten und Treffen (beispielsweise der Kommunionkinder und der Firmlinge) sind in die Pfarrkirche verlegt. Die wird somit noch mehr zu einem Haus der Begegnung.



Unruhige Zeiten für den Kindergarten

In den beiden Gruppenräumen im Pfarrhaus sieht es aus, wie es in einem Kindergarten aussehen muss: bunt, hell, freundlich, fröhlich. Die „Gelbe Gruppe“ hat sich das Motto „Dschungel“ gegeben und den Raum und die Fenster entsprechend gestaltet und bemalt, die „Blaue Gruppe“ im Untergeschoss hat sich in eine „Unterwasserwelt“ verwandelt.



32 Kinder gehen in den Kindergarten am Endbachweg, der 1969 als erster Kindergarten Poings eröffnet worden ist. Im Sommer 2018 zog die Einrichtung in ein Modul-Provisorium um, weil das alte und marode Gebäude am Endbachweg abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden musste.



Sanierung des Neubaus kostet etwa 1,2 Millionen Euro

Während der Übergangszeit gab es interne Probleme beim Personal inklusive Kündigungswelle, weshalb der Kindergarten vorübergehend ganz geschlossen werden musste und die Kinder auf andere Einrichtung verteilt wurden. Die Eröffnung des Neubaus wiederum verzögerte sich wegen erster Probleme und Schäden, ab dem 1. Juni 2021 sollte dann endlich Ruhe und Kontinuität einkehren im neuen Gebäude. Daraus wurde nichts, jetzt ist die Einrichtung samt Kinder und Team wieder in einem Provisorium. Der Laune und Motivation des seit Sommer neuen Personals tue dies aber keinen Abbruch, sagt Leiterin Annalena Rutzmoser. Um es mit den Worten der Kinder zu sagen: „Dann machen wir es uns halt hier gemütlich.“

Abriss und Neubau des Kindergartens am Endbachweg hat laut Ordinariat 5,5 Millionen Euro gekostet. Davon zahlt die Gemeinde Poing nach vertraglicher Vereinbarung zwei Drittel, ein Drittel die Kirche. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen werden auf etwa 1,2 Millionen Euro geschätzt. Den Betrag werde das Erzbischöfliche Ordinariat bereitstellen, teilte ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit.

