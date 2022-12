Das Poinger Weihnachtshaus: täglich ab 17 Uhr gibt‘s Punsch, Glühwein und viel zu staunen

Von: Armin Rösl

Täglich ab 17 Uhr leuchtet das Poinger Weihnachtshaus. © Armin Rösl

In der Dahlienstraße in Poing wird es jeden Tag ab 17 Uhr hell: das Weihnachtshaus leuchtet. Familie Ludwig will den Menschen etwas Helligkeit schenken. Für Besucher gibt‘s Glühwein und mehr.

Poing – 5, 4, 3, 2, 1: Jeden Tag um 17 Uhr läuft in der Dahlienstraße 28 der Countdown. Um punkt 17 Uhr wird es hell. 75 000 LED-Lichter erleuchten das Haus in Poing-Nord, das direkt am Fuß- und Radweg hinter der Lärmschutzwand an der Plieninger Straße steht. Poings Weihnachtshaus. „Wir wollen ein bisschen Helligkeit in die dunklen Zeiten bringen“, sagt Sylvia Ludwig.



Poing: Einnahmen werden für soziale Zwecke gespendet

Zum vierten Mal schon haben sie und ihr Mann Christian ihre Doppelhaushälfte weihnachtlich geschmückt und erleuchtet, zusammen mit dem Nachbarn Engelbert Schönweitz, wo es ebenfalls leuchtet, erstrahlt das gesamte Gebäude.



Sylvia und Christan Ludwig freuen sich auf Besucher. © Armin Rösl

Werktags von 17 bis 21 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr, glänzt es in der Dahlienstraße, die eine Anwohner-/Spielstraße ist. Entsprechend gibt es keine Parkplätze, weshalb die Familie Ludwig bittet, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen, oder das Auto an der nahegelegenen Rosenstraße zu parken.

Ja, die Besucher, denn: Sylvia und Christian Ludwig laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, vorbeizukommen. Auf der überdachten Terrasse bieten die 37-Jährige und der 39-Jährige Glühwein, Punsch, Kaltgetränke und am Wochenende auch Bratwurstsemmeln an. Gegen Spende, das Geld geht an die Aktion Poinger helfen Poinger Senioren sowie ans Kinderhospiz München und den Mukoviszidose-Verein. Am ersten Wochenende seien schon über 120 Euro zusammengekommen, berichtet Sylvia Ludwig.



Die Rückseite. Das Haus liegt an einem Fuß- und Radweg. © Armin Rösl

Bis einschließlich 6. Januar bringen die Ludwigs jeden Tag ihr Haus zum Strahlen. Und zaubern damit ein Lächeln auf die Gesichter der großen und kleinen Besucher. „Es ist einfach griabig, draußen zu sein und mit den Leuten zu ratschen.“



Energiekosten: einen Euro pro Abend

Auf dem Dach steht ein riesiger Weihnachtsmann-Schlitten, aus dem Trampolin in der Hofeinfahrt grüßt ein aufgeblasener Schneemann. „Ich kann halt jetzt nicht Trampolin hüpfen“, sagt Tochter Marla-Sophie. Die Achtjährige nimmt’s gelassen, sie schaukelt halt dann mehr auf der Schaukel im Vorgarten. Von oben schneit es Seifenblasen, „als Ersatz für Schnee“, sagt Mama Sylvia lächelnd.



75.000 LED-Lämpchen – „Jahr für Jahr ist es mehr geworden“, erzählt Christian Ludwig schmunzelnd. Die Leuchtmittel würden pro Stunde etwa 750 bis 800 Watt verbrauchen, was pro Abend etwa einen Euro kosten würde, rechnet er vor. Energiekrise und -kosten hin oder her: Den Menschen ein bisschen Helligkeit und Freude schenken, sei jeden Euro wert.

