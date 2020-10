Das Rätsel von Poing: Was macht das Auto ohne Reifen auf dem Feld?

Seit über zwei Wochen steht ein kaputtes Auto in einem Feld bei Poing. Ohne Reifen. Warum? Die Polizei konnte das Rätsel bislang nicht vollständig lösen.

Verwunderung über kaputtes Auto in einem Feld bei Poing

Seit über zwei Wochen steht der Wagen dort, nach einem Unfall

Polizei kann Halter bislang nicht erreichen

Ein Auto im Feld zwischen Poing und Grub gibt Rätsel auf. Seit 6. Oktober steht in der Nähe des Kreisverkehrs bei Canon, an der Münchner Straße Richtung Autobahn A 94, ein VW Golf im Acker. Seit wenigen Tagen sind auch noch alle vier Räder abmontiert und die Heckscheibe ist eingeschlagen. Was ist da los?

+ poing-autoimfeld-2.jpg © Vor ein paar Tagen haben Unbekannte alle vier Reifen abmontiert und die Heckscheibe eingeschlagen.

Auf entsprechende Nachfrage unserer Zeitung am Freitag schildert Helmut Hintereder, Leiter der Polizeiinspektion Poing, die bislang bekannten Hintergründe: In der Nacht von 5. auf 6. Oktober, gegen 2.30 Uhr, ist der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache beim Kreisverkehr von der Straße abgekommen, über den Randstein ins Feld gefahren und dort zum Stehen gekommen. Als die Streifenbeamten zum Unfallort kamen, war vom Fahrer weit und breit nichts zu sehen. „Die nähere Umgebung wurde abgesucht“, so Polizeirat Hintereder. Ohne Erfolg. Ebenso hätten die Polizisten den Halter des Autos mit Weilheimer Kennzeichen bis dato nicht ausfindig machen können. Laut Polizeichef ist er weder telefonisch erreichbar noch an seiner Wohnadresse.

Poing: Halter des Autos unauffindbar

Bei dem Halter handle es sich um einen 31-Jährigen, der in Poing wohnt. Wie Hintereder berichtet, habe die Polizei vor Kurzem den Vater des Mannes erreicht. Er habe zugesagt, dass er sich um das Abschleppen des Autos kümmern werde. Sein Sohn sei momentan in einem psychisch labilen Zustand. Ob sich der 31-Jährige bei dem Unfall verletzt hat, ist der Polizei nicht bekannt. Mutmaßlich saß er allein im Wagen. Ein Fremdschaden sei durch den Unfall nicht entstanden.

Wer Tage später die Reifen abmontiert und die Heckscheibe eingeschlagen hat, ist laut Polizeirat Helmut Hintereder ebenfalls unklar.

