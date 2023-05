Das Wochenende in Ateliers: Gruppe „Kunststoff“ stellt wieder aus

Von: Friedbert Holz

Vorbereitungen am Atelier im Osterfeld in Poing-Süd. © Johannes Dziemballa

In Poing, Anzing, Markt Schwaben und Parsdorf stellen Mitglieder der Künstlergruppe „Kunststoff“ am Wochenende 20./21. Mai aus. Wir stellen die Künstlerinnen und Künstler vor.

Poing – Zum elften Mal in Folge öffnet die Gruppe Kunststoff ihre Ateliers, um Interessierten einen Blick in ihre Schaffenswelt zu geben. Dabei laden ebenfalls elf Künstlerinnen und Künstler am Wochenende 20./21. Mai zu einer vergnüglichen Tour durch eine spannende und abwechslungsreiche Kreativlandschaft ein: Es gibt hier Impressionen in Werkprozesse ebenso wie reichlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.



Ausstellungen an fünf Stationen

An fünf Stationen in Anzing, Markt Schwaben, Parsdorf und Poing sind Gäste willkommen, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Ein Überblick:



Im Rathaussaal Anzing stellt das Männer-Trio Norbert Haberkorn, Siegfried Horst und Johannes Mayrhofer aus, im Atelier im Osterfeld Poing zeigen Conny Boy, Cornelia Propstmeier, Rosemarie Hingerl, Inge Schmidt und Stefan Pillokat ihre Werke. Maria Heller und Neuzugang Brigitte Huchler aus Ebersberg sowie Ottilie Gaigl und erstmals auch Natalja Herdt präsentieren sich in zwei Studios in Markt Schwaben. Schließlich bietet Ulrike Pfeiffer aus Parsdorf in ihrem Haus auch Kollegin Christine Rath aus München ein Künstler-Asyl.



Aus Ton geformte Pinguinfiguren präsentiert Maria Heller. © Johannes Dziemballa

Malerei in verschiedener Ausführung, Farbstärke und Konzentration auf ihre Motive überraschen die Betrachter, wenn sie durch die Ateliers gehen: Da sind farbige Tusche-Experimente zu sehen von Johannes Mayrhofer, amorphe Farbwelten als Ergebnis eines flüssigen Mediums. Rosemarie Hingerl und Conny Boy fühlen sich – ganz dem sehnlichst erwarteten Frühling geschuldet – zur floralen Welt hingezogen: Blumen in verschiedenster Ausprägung strahlen hier.

Ottilie Gaigl hat sich dem Überbegriff „Ausschnitt“ zugewendet, Brigitte Huchler malt gerne in Schwarz-Weiß, oft mit Öl, garniert mit einer Schicht aus Wachs oder Seide darüber, sehr speziell. Ulrike Pfeiffer und Gastkünstlerin Christine Rath präsentieren diesmal „eine konsequente Evolution der Reliefarbeiten aus dem Vorjahr“, Skulpturen aus selbigem Material.



Mit 70 bis 90 kleinen Pinguin-Figuren möchte Maria Heller auf die Auswirkungen des Klimawandels hinweisen, sie hat sie aus Ton geformt und mit Raku-Technik gebrannt, jede mit ganz eigener Haltung. Natalja Herdt aus Poing will wieder ihre mittlerweile bekannten Hoffnungsfalter fliegen lassen.



„Ausschnitt“ nennt Ottilie Gaigl ihre Reihe. © Johannes Dziemballa

Inge Schmidt, die treibende Kraft der Künstlergruppe Kunststoff, ließ sich von Rilke-Lyrik verzaubern. Diese wird im Atelier am Osterfeld in Poing (an der Gabelung Hauptstraße/Schwabener Straße) von bekannten Persönlichkeiten interpretiert, untermalt mit eigens dafür komponierter Musik. Ebenfalls im Atelier werden auch zwei größere Skulpturen stehen: eine Holzarbeit von Stefan Pillokat, mit der Motorsäge einem Apfelbaumstamm abgerungen, und die Sterneguckerin von Inge Schmidt, ein Gebilde aus Styropor mit Beton-Überzug.



Verlängerung in Anzing

Auch Fotografie ist wieder vertreten, denn Norbert Haberkorn widmet sich fragmentierten Bild-Wirklichkeiten am Beispiel der schwedischen Ostseeinsel Gotland. „Diese ungewöhnliche Sicht auf Landschaft aus einer sehr speziellen Perspektive ergeben unglaubliche, doch natürlich entstandene Bild-Wirklichkeiten“, sagt der Künstler. Zusammen mit Johannes Mayrhofer und Siegfried Horst wird er die Ausstellung im Rathaussaal Anzing auch noch am Montag, 22. Mai, geöffnet halten – als Service für die Anzinger Grundschulklassen.

