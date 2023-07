Pfarrer missbrauchte Ministranten - mit jahrelanger Rückendeckung aus dem Bistum

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Der mittlerweile verstorbene Pfarrer Alfons L. war wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen vorbestraft - und durfte weitermachen. Das Bild zeigt ihn 1985 bei einem Gottesdienst.. © dul

Ein schockierender Missbrauchsfall trifft die Pfarrei St. Michael in Poing. Bis Ende der 1990er blieb dort ein vorbestrafter Täter im Amt. Publik wird der Fall lang nach seinem Tod.

Poing/München - Poing/München – Erneut erschüttert ein Missbrauchsfall das Erzbistum München und Freising – und mit ihm Poing und den Landkreis Ebersberg. In der Poinger Pfarrei St. Michael vergriff sich Pfarrer Alfons L., der dort bis Ende der 1990er-Jahre tätig war, offenbar mehrfach an jungen Ministranten. Das Erzbistum wusste früh Bescheid – und gab dem Pfarrer Rückendeckung, obwohl der Mann von der Staatsanwaltschaft für eine Tat bestraft wurde.



„Widerwärtig“ fand der Generalvikar damals nicht den Pfarrer, sondern das Opfer

„Eine Widerwärtigkeit“ nannte der damalige Generalvikar Gerhard Gruber in einem Schreiben nicht etwa die Tatsache, dass sich Alfons L. Mitte der 1980er-Jahre an einem 15-jährigen Ministranten vergangen haben soll. Nein, den Kirchenoberen verärgerten die Vorwürfe gegen seinen Pfarrer, von denen dieser sich nicht entmutigen lassen solle und die dieser abstritt. So ist es dem Gutachten der Kanzlei „Westpfahl Spilker Wastl“ zu Missbrauch in der Erzdiözese München-Freising zu entnehmen. Dort firmiert Alfons L. ohne Nennung von Name und Pfarrei als „Fall 45“.

Fall ist seit 2019 bekannt, erst mit namentlicher Meldung des Opfers folgt die Veröffentlichung

Mit der Rückendeckung des Erzbistums blieb Alfons L. trotz eines Strafbefehls über 80 Tagessätze zu je 70 Mark wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen Pfarrer in Poing. Publik wurde der Fall erst am Sonntag durch eine Pressemitteilung des Erzbistums. Der amtierende Generalvikar Christoph Klingan, übrigens selbst von 2016 bis 2019 Pfarrer in Poing St. Michael, teilt darin mit: Bereits 2019 habe sich ein Erwachsener anonym an unabhängige Ansprechpersonen gewandt. Er sei von L. sexuell missbraucht worden. Die Angaben hätten damals schon als plausibel gegolten.



Der Strafbefehl hatte vonseiten des Erzbistums München und Freising keine Konsequenzen für den Priester.

Veröffentlicht wurde der Bezug von „Fall 45“ zu Poing aber erst jetzt. „Nachdem er sich jüngst namentlich meldete“, so das Bistum über den mutmaßlich im Alter von 14 Jahren missbrauchten Ministranten, bei dem es sich um einen anderen Fall handle als jenen, für den der Priester in den 1980ern bestraft wurde. „Der Strafbefehl hatte vonseiten des Erzbistums München und Freising keine Konsequenzen für den Priester“, lautet das Gutachter-Urteil vom Januar 2022.

Nicht der einzige Fall im Landkreis Ebersberg: Auch in Grafing haben sich laut Gutachten Missbrauchsfälle zugetragen. Auch dort gab es für den betreffenden Pfarrer kaum Konsequenzen.

Der heutige Generalvikar Klingan spricht von zwei namentlich bekannten Betroffenen, die Alfons L. in schwerer Weise sexuell missbraucht habe – und es gebe Hinweise auf weitere Betroffene. „Die geschilderten Fälle erschüttern und beschämen mich. Für diese Taten und die Folgen dieser Taten übernehme ich heute als Generalvikar seitens der Erzdiözese München und Freising die Verantwortung“, so Klingan in einer am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung. Am Wochenende habe er die Pfarrei besucht und mit den örtlichen Gremien gesprochen. Seine Erklärung sei im Sonntagsgottesdienst verlesen und im Schaukasten der Pfarrei ausgehängt worden.



Ohne Folgen ging der Pfarrer in Ruhestand und starb 2017

Insgesamt war Alfons L. 30 Jahre lang, von 1967 bis 1997, Seelsorger in der Gemeinde, bis 1969 als Kaplan, dann als Pfarrer. Unter seiner Regie wurde etwa das Pfarrheim und der katholische Kindergarten am Endbachweg gebaut. Unbeschadet der Vorwürfe ging der Pfarrer in Ruhestand. Er starb 2017 im Alter von 88 Jahren.

Heutiger Generalvikar bittet um Entschuldigung

Damals war Christoph Klingan Pfarrer in Poing. Heute, als Generalvikar, dankt er dem mutmaßlich als 14-Jährigen missbrauchten Betroffenen, dass dieser sich namentlich gemeldet habe. „Er ermöglicht uns damit, das, was geschehen ist, auch korrekt anzusprechen“, so Klingan zur Poinger Kirchengemeinde. Er rufe mögliche Betroffene auf, sich zu melden.



Der Generalvikar bat die namentlich bekannten und noch nicht bekannten Betroffenen „um Entschuldigung für das ihnen angetane schwere Leid und Unrecht“. Auch bitte er alle Pfarreimitglieder und Bürgerinnen und Bürger von Poing um Verzeihung: „Sie haben Pfarrer L. Vertrauen entgegengebracht, das er missbraucht hat, indem er sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen ausgeübt hat.“ Auch im Namen von Erzbischof Reinhard Marx verspreche er, „alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zu verhindern, dass sich zukünftig Ähnliches (...) wiederholt.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.