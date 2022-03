Der lange Graben von Poing: Sickerbecken an Spazierweg ausgebaggert

Von: Armin Rösl

Teilen

Richtung Norden ist der Graben ausgebaggert. © Johannes Dziemballa

Im Sommer sieht das Wasserbecken mit angrenzenden Graben im Norden von Poing aus wie ein Biotop. Tatsächlich aber ist es eine technische Anlage - die jetzt ganz kahl ist.

Poing – Im Laufe der Jahre war in der mit wildem Rasen bedeckten Senke ein Trampelpfad entstanden und der Weg wurde zu einer beliebten Strecke für Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden. Seit ein paar Tagen ist der lange Graben, der westlich der Poinger Kleingartenanlage am Westring beginnt und entlang eines Feld-/Spazierweges Richtung Pliening führt, ausgebaggert. Kein Grün mehr, nur vereinzelt stehen noch Bäume im Kies. Westlich an den Graben grenzt das Neubaugebiet Lerchenwinkel. Was ist geschehen?



Das Regenwasserrückhaltebecken wird demnächst umzäunt. Deshalb der Kahlschlag rundherum. © Johannes Dziemballa

Poings Bürgermeister Thomas Stark erläutert, dass es sich bei dem gesamten Graben (der kurz vor einem Bienenhaus endet) um eine abwassertechnische Anlage (Hochwasserbecken) handelt. Sie sei kein Biotop, keine Wildblumenfläche und keine Hundewiese.



Poing: Wasser nicht mehr versickert

Am Übergang des Westrings zur Bergfeldstraße beginnt die Anlage, die Teil der Regenwasserbeseitigung in Poing ist, mit einem Wasserbecken. Weil das Wasser dort nurmehr schlecht versickerte, wurde das Becken entschlammt. Außerdem sind ringsrum Bäume und Sträucher gerodet worden. Um das Becken herum wird demnächst, aus Sicherheitsgründen, ein Zaun aufgestellt, kündigt Stark an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Nach Norden hin folgen zwei lang gezogene Becken, die durch Erdwälle (Stauwälle) unterteilt sind, erläutert der Bürgermeister. Hier soll das Oberflächenwasser, das vom Einlaufbecken zu Beginn über Steinstufen in die nachgelagerten Becken gelangt, versickern. „Wie man bereits im letzten Jahr gesehen hat, war die Versickerungsfähigkeit (...) nicht mehr gegeben und es bestand somit die Gefahr, das bei einem anhaltenden Starkregenereignis die Becken volllaufen und vielleicht sogar überlaufen“, schreibt Thomas Stark auf Nachfrage unserer Zeitung in einer E-Mail-Antwort.



Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Kein sofortiger Kiew-Angriff? Kreml-Sprecher erklärt Putins ursprünglichen Plan - und Taktikänderung Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung bei der russischen Position, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Verhandlungen einen Fortschritt? News-Ticker. Kein sofortiger Kiew-Angriff? Kreml-Sprecher erklärt Putins ursprünglichen Plan - und Taktikänderung

Aus diesem Grund habe die Gemeinde im Winterhalbjahr die Herstellung der Sickerfähigkeit in den Becken beauftragt. Eine Fachfirma habe nun die Oberfläche (Humusauflage durch Laubeintrag und Grasbewuchs) abgetragen bis zur ursprünglichen versickerungsfähigen Kiesschicht.



Diese Arbeiten werden laut Bürgermeister Stark nicht regelmäßig, sondern bei Bedarf durchgeführt. Das sei nun der Fall gewesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.