S2: Störungen auf der S-Bahnlinie zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen - Keine S-Bahn ab Riem

Von: Armin Rösl

Zwischen Erding und Markt Schwaben verkehrt die S-Bahn im Pendelverkehr. Zwischen Riem und Markt Schwaben gar nicht. © Hans Moritz

Der Montag nach den Pfingstferien geht gut los: Wegen mehrerer technischer Störungen kommt es bei der S2 zu Verspätungen bzw. Ausfällen. Das schon seit Sonntagabend.

Markt Schwaben/Poing – Sonntagabend, nach langem Flug zurück aus den Pfingstferien mit der S8 (die spätabends am Flughafen schon Verspätung hatte) am Leuchtenbergring angekommen in der Hoffnung, in die S2 Richtung Erding nach Hause nach Poing zu gelangen. Pünktlich. Pustekuchen. Waldemar K. (Name auf Wunsch geändert) saß mit seiner Familie um Mitternacht am Leuchtenbergring und hörte erneut eine „Verspätung“-Durchsage. Das schöne Urlaubsgefühl perdu.



Poing: Lange S-Bahnfahrt nach langem Flug

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die Pressestelle der Deutschen Bahn am Montag mit, dass es „wegen einer Signal- bzw. Stellwerksstörung seit Sonntagabend zu Beeinträchtigungen im Verkehr der S-Bahnlinie S2 kommt“. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen sowie aktuell (Stand: Montagmittag) auch ein Signal im Bereich des Bahnhofs Markt Schwaben. Dadurch, so ein Bahnsprecher, komme es in diesem Abschnitt zu Verzögerungen und Verspätungen.

Aufgrund dessen habe die Bahn am Montagvormittag einen Pendelverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding eingerichtet. Aus Richtung Westen (München) verkehrt die S2 nur bis Riem. Zwischen dort und Markt Schwaben fahren Busse als Ersatz, teilt die Bahn mit. Außerdem könnten Züge der Südostbayernbahn genutzt werden.



„Techniker der Deutschen Bahn sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung“, so der Bahnsprecher am Montagmittag. Eine Prognose, wie lange die Arbeiten dauern, könne im Moment nicht gegeben werden.

