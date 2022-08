Der Poinger Kasperl spricht jetzt auch ukrainisch

Von: Armin Rösl

Teilen

Susanne und Dörte Miggenrieder (hinten, v.li.) und Khrystyna (li.) und Tanja Melnyk. © Johannes Dziemballa

Das Kasperltheater im Familienzentrum Poing gibt‘s seit vielen Jahren. Jetzt nicht mehr nur auf Deutsch, sondern auch auch Ukrainisch. Obwohl es in der Ukraine gar keinen Kasperl gibt.

Poing – Als die Prinzessin den Räuber überlistet und in einen Brunnen schubst, rufen und lachen die Kinder begeistert. Wenn der Kasperl später die Kinder um Hilfe fragt, antworten sie im Publikum laut und fiebern mit, als er die Prinzessin sucht. Und gilt es, gemeinsam ein Lied zu singen, singen Mädchen und Buben begeistert mit. Sowohl in der Vorstellung auf Deutsch, als auch auf Ukrainisch. Da gibt’s, außer der Sprache, keine Unterschiede.



Poing: Viele Geflüchtete aus der Ukraine im Familienzentrum

Das Familienzentrum Poing bietet seit Kurzem sein Kasperltheater in zwei Sprachen an. Wie gewohnt auf Deutsch/Bairisch, zusätzlich in ukrainischer Sprache. Für Kinder, die mit ihren Familien in Poing leben bzw. die vor dem Krieg geflüchtet und in Poing untergekommen sind. Viele von ihnen kommen zu den regelmäßigen offenen Treffs im Café des Familienzentrums im Poinger Bürgerhaus, um Kontakte zu knüpfen und um sich mit Landsleuten zu treffen, erzählt Susanne Knott. Die Vorsitzende des Familienzentrums hatte die Idee, das Kasperltheater auch auf Ukrainisch anzubieten. Zur Abwechslung und zur Freude der Kinder.



Poing: Dörte und Susanne Miggenrieder seit neun Jahren das Kasperlteam

Dörte Miggenrieder und ihre Schwägerin Susanne Miggenrieder spielen seit neun Jahren ehrenamtlich Kasperltheater im Familienzentrum. „Es macht immer noch Spaß zu sehen, wie begeistert die Kinder sind und wie sie mitgehen“, sagen die beiden. Das aktuelle Stück, das sie spielen, lautet „Die Prinzessin ist wütend“. Ihr Vater, der König, hatte ihr eigentlich versprochen, dass sie mit Freundinnen und Freunden im Schlossgarten zelten darf. Kurzfristig aber werde der Garten anderweitig benötigt, weshalb das Zelten abgesagt werden muss. Das gefällt der Prinzessin gar nicht. Sie rennt aus Wut in den Wald, wo der Räuber sie entführen will. Was ihm aber nicht gelingt – und am Ende findet der Kasperl die Prinzessin und vor lauter Freude darüber erlaubt der König ihr das Zelten doch.

Wenn Kasperltheater-Zeit im offenen Treff des Familienzentrums ist, bilden sich für die zwei Vorstellungen auf Deutsch jeweils eine lange Schlange am Eingang. Im Kasperlzimmer herrschen saunaähnliche Temperaturen, die Sonne heizt den Raum auf der Südseite des Bürgerhauses unerbittlich auf. Den Mädchen und Buben ab etwa drei Jahren ist’s egal, Hauptsache: Kasperl, Prinzessin und Co.



Poing: Khrystyna übersetzt Kasperlgeschichten ins Ukrainische

Die ukrainische Version (was dann die dritte Aufführung des Nachmittages ist) wird von Khrystyna und ihrer Schwägerin Tanja Melnyk gespielt. Sie ist vor Kurzem mit ihren Kindern und ihrem Mann aus der Ukraine geflüchtet, Khrystyna lebt mit ihrer Familie bereits seit einigen Jahren in Deutschland bzw. Poing. Sie übersetzt die Kasperl-Geschichte, die Dörte und Susanne Miggenrieder ausgesucht haben, auf Ukrainisch. Größte Herausforderung bei „Die Prinzessin ist wütend“: „Das Stück hat viele Lieder“, erzählt Khrystyna mit einem Lächeln. Hier versucht sie, ähnliche und passende (Kinder-)Lieder aus der Ukraine einzubauen. So, wie die Kinder zuvor „Froh zu sein bedarf es wenig“ gesungen haben, singen die Mädchen und Buben später ein ukrainisches Lied.



„In der Ukraine gibt es keinen Kasperl und kein Kasperltheater“, erzählt Khrystyna Melnyk. Beim Kasperl im Familienzentrum Poing haben alle Spaß – genauso, wie sie sich anfangs vor dem Räuber fürchten. So, wie auch die Kinder in der Vorstellung auf Deutsch.



Der nächste Termin des Kasperltheaters ist nach den Sommerferien geplant.

