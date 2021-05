Der Poinger Kindergarten im „Maulwurfshügel“

Eröffnung am 1. Juni

von Armin Rösl

Nach Verzögerungen ist der Ersatzneubau des katholischen Kindergartens am Endbachweg in Poing so gut wie fertig. Bevor die ersten Kinder kommen, waren wir zu Besuch.

Poing – Die S-Bahn rauscht vorbei, man hört von ihr nichts. Das einzige Geräusch sind die Vögel, die im großen Garten zwitschern. Ansonsten: Ruhe. Ab dem 1. Juni werden in dem Gebäude am Endbachweg, direkt bei der kleinen Bahnunterführung, Kinderstimmen und -lachen zu hören sein, dafür ist es gebaut worden. Das neue Gebäude des katholischen Kindergartens wird in zwei Wochen öffnen. Ein Gebäude, das unter einem Erdwall versteckt ist, der als Lärmschutz vor der direkt daneben, erhöhten Bahnlinie dient. Beim Gang durch den Kindergarten am Dienstagvormittag merkt man von den Zügen nichts. Aufgabe erfüllt.



+ Vom breiten Flur aus geht es in die nach Farben eingeteilten Gruppenräume. © Johannes Dziemballa

Drinnen führt Annalena Rutzmoser durch die Räumlichkeiten. Als erstes fällt der große, lange und breite Flur auf, an dem die vier Gruppenräume aufgereiht sind. Allesamt nach Süden, zum Garten hin, ausgerichtet. Mit großen Fensterfronten. Der erste Gedanke eines Erwachsenen: So viel Platz und so hell! „Ja, es ist hier sehr geräumig“, sagt Rutzmoser.

+ Das begrünte Dach ist begehbar - allerdings nur unter Aufsicht. © Johannes Dziemballa

Die 23-Jährige, die Kindheitspädagogik studiert hat, ist die neue Leiterin des Kindergartens. Den gibt es in Poing seit 1969, damals war er der erste in der Gemeinde. Die vergangenen Jahre waren unruhig: Das alte Gebäude musste aufgrund des maroden Zustandes abgerissen werden, die Einrichtung wurde in Containern am Polizei-Verkehrsübungsplatz provisorisch untergebracht, im August 2020 musste der Kindergarten vorübergehend geschlossen werden – weil aufgrund zahlreicher Kündigungen nicht mehr genug Personal vorhanden war.

+ Außenansicht von Süden. © Johannes Dziemballa

Jetzt ist alles auf Neustart. „Es ist spannend, alles mitgestalten zu können“, sagt Annalena Rutzmoser. Von der Einrichtung bis zum Konzept. In dem sind unter anderem viel Bewegung und gesunde Ernährung festgeschrieben, außerdem verschiedene Thementage in der Woche, zum Beispiel den „Müsli-Tag“. Freilich orientiert sich der Jahreskreislauf an den christlichen Feiertagen, sagt Rutzmoser, und in jeder Gruppe gibt es einen Gebetswürfel.



+ In jeder Gruppe gibt es einen abgetrennten Rückzugsbereich mit Kuscheltieren. © Johannes Dziemballa

Am 1. Juni startet der Betrieb mit sechs Kindern. Geleitet wird die Gruppe von der Erzieherin Verena Bischof, die auch Rutzmosers Stellvertreterin in der Kiga-Leitung ist. „Während eines Kindergartenjahres können keine Wechsel von anderen Einrichtungen stattfinden. Deshalb starten wir mit lediglich sechs Kindern, die allesamt neu sind“, erläutert die Leiterin. Für das neue Kigajahr am September sind derzeit rund 30 Mädchen und Buben angemeldet. Platz in der Einrichtung ist für insgesamt 100 Kinder (vier Gruppen à 25). Platz zum Spielen, Ausruhen, Basteln, Bewegen und vieles mehr ist drinnen und draußen reichlich vorhanden. Und wer möchte, kann sogar – nur unter Aufsicht – auf den „Maulwurfshügel“ (so der Spitzname für das Gebäude) steigen und von dort die vorbeifahrenden Züge beobachten. Hier oben freilich hört man sie.



Infos zum Kindergarten und zur Anmeldung gibt unter www.kita-verbund-poing-anzing-forstinning.de