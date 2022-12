Leidenschaft fürs Leder: Anna Baumann aus Poing ist Deutschlands beste Sattlerin

Von: Armin Rösl

Anna Baumann mit der Siegerurkunde . © rm

Alles rund ums Leder ist ihr Ding: Anna Baumann (21) aus Poing ist Sattlerin. Jetzt hat sie den Bundeswettbewerb in ihrem Handwerk gewonnen.

Poing – Nachdem sie 2017 an der Poinger Anni-Pickert-Mittelschule die Mittlere Reife absolviert hat, war für Anna Baumann klar: „Ich möchte einen handwerklichen Beruf erlernen. Nichts im Büro“, erzählt die 21-Jährige. Schon als Grundschülerin hatte sie Reitunterricht, nach der Schule jobbte sie zunächst, dann startete sie die Ausbildung zur Sattlerin, Fachrichtung Reitsport. Die hat sie im Sommer mit der Gesellenprüfung abgeschlossen – am 9. Dezember wird die Poingerin in Augsburg als Deutschlands Beste ihres Fachs ausgezeichnet. „1. Bundesieger*in im Wettbewerbsberuf Reitsportsattler*in“ steht auf der Urkunde. Am 12. November gewann Baumann in Stuttgart den Leistungswettbewerb der Handwerksjugend 2022.

Qualitätsarbeit hat die Jury überzeugt

„Mein Anliegen an einen Beruf war schon immer: Am Ende muss man die Arbeit sehen. Und ich mag den Geruch von Leder.“ Die drei Stücke, die Anna Baumann beim Bundeswettbewerb produzieren musste, liegen vor ihr auf dem Tisch: eine Handtasche, ein Würfelbecher und eine Art Brett aus Leder. Vor allen Dingen ging es um die Nähtechnik und Ausführung, bei allem hat die 21-Jährige die Jury überzeugt.

Alles ist von Hand genäht, allein für die Handtasche habe sie acht Stunden gebraucht, erzählt Baumann. Sie und die weiteren sechs Prüflinge aus Deutschland hatten zu Beginn des Leistungswettbewerbs in Stuttgart lediglich Lederstücke bekommen und die Vorgabe, was sie daraus machen sollten. Die Handtasche besteht aus Rindsleder und ist pfiffig mit einer eigens aufgenähten Handyhülle versehen. Für den dicken Würfelbecher erhielt Anna Baumann Wasserbüffelleder.

Drei Quadratmeter Leder für einen Sattel

Einen handwerklichen Beruf hätte sie auch im Spenglerbetrieb ihres Vaters lernen können, „aber dafür habe ich nicht genug Kraft“, sagt die junge Frau und lächelt. Einen Pferdesattel herzustellen sei nicht gar so anstrengend, auch wenn es Handarbeit ist und die Stiche durch drei bis dreieinhalb Millimeter dickes Leder gesetzt werden müssen. Für einen Sattel seien etwa drei Quadratmeter Leder (meist vom Rind) notwendig, die Arbeitszeit betrage etwa 35 Stunden, erzählt Baumann. Ihr Gesellenstück war übrigens gar kein Sattel, sondern ein Zaumzeug. Auch dieses wird bei ihrem Arbeitgeber, der Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH, hergestellt.

Drei Jahre dauerte die Ausbildung zur Reitsportsattlerin, jetzt könne sie prinzipiell alles nähen, was mit Leder zu tun hat. Beispielsweise Hundehalsbänder oder -leinen. Macht sie auch in ihrer Freizeit für Freundinnen und Freunde, erzählt sie. Ebenfalls Produkte, die sichtbar sind.

