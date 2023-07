Die berühmte Poinger Westernstadt „No Name City“ gibt‘s noch - in einem Stadel

Von: Armin Rösl

Heinz Bründl, Erfinder und Macher von „No Name City“, in der original Trading Post. © Johannes Dziemballa

Vor 30 Jahren war Schluss mit „No Name City“: Wir haben den Gründer der damals weltberühmten Poinger Westernstadt besucht. Heinz Bründl erzählt, was „Bernd, das Brot“ mit „No Name City“ zu tun hat.

Pliening/Poing – Der Erfinder von „Bernd, das Brot“, der wohl bekanntesten Figur aus dem Kinderfernsehen, war im früheren Leben „Outlaw Buster“. „Dieser böse Outlaw stört immer wieder den Frieden von No Name City und macht den Vertretern von Recht und Ordnung schwer zu schaffen. Von seiner guten Seite zeigt er sich, wenn er im Saloon singt.“ So steht es geschrieben im Programmheft von No Name City des Jahres 1993. „Outlaw Buster“ wurde vor 30 Jahren von Tommy Krappweis verkörpert, der später, von 1995 bis 1998, Ensemble-Mitglied der Comedy-Reihe „RTL Samstag Nacht“ war.



Original Programmzeitung aus dem Jahr 1993. © Johannes Dziemballa

In einem Stadel in der Gemeinde Pliening zieht Heinz Bründl die Zeitung von vor 30 Jahren aus dem Regal. Titel: „No Name City Tribune“. Die war das Haus- und Hofblatt der Westernstadt in Poing, die Bründl 1987 gegründet und aufgebaut und bis zu deren Ende im Jahr 1995 geleitet hat. „Die authentischste Westernstadt in Europa“, hieß es damals in Funk und Fernsehen. Gäste aus aller Welt kamen hierher, darunter unter anderem der Winnetou-Darsteller Piere Brice und der Extrembergsteiger Reinhold Messner. Fotos von ihnen in „No Name City“ hängen an einer Wand im Stadel. Ebenso von Dolly Dollar, die bei der Eröffnung wild durch die Westernstadt geritten ist.



„Ich habe einige Leute vom Zirkus zu Cowboys und Indianer umgebaut.“

Wer über die Türschwelle schreitet, betritt eine andere Welt. Die Augen kommen aus dem Schauen gar nicht mehr heraus: rechts eine Piratenbar, daneben ein Westernsaloon und ein General Store (der Tante-Emma-Laden des Wilden Westens mit Originalwaren); geradeaus die Trading Post (ebenfalls alles Original, selbst der Lehmboden), weiter hinten eine Abteilung Afrika und Südsee, links ein riesiger Schrank voll Waffen aus der Wild-West-Zeit vor 1900. „Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler. Vielleicht auch ein bisserl verrückt.“



Im General Store von „No Name City“. © Johannes Dziemballa

Heinz Bründl steht mittendrin in den Kulissen, 75 Jahre, Turnschuhe, kurze Jeanshose und Poloshirt, unter seinem Schnauzer oft ein verschmitztes Lächeln. In seinem Kopf unzählige Bilder und Geschichten aus dem Wilden Westen. Einmal ins Plaudern gekommen, erzählt er ganz lebendig Geschichten und Anekdoten aus den USA und freilich von „No Name City“. Fehlt nur noch, dass „Outlaw Buster“ ums Eck kommt oder Ganoven zu Pferd die Bank überfallen. In „No Name City“ war zweimal am Tag Banküberfall. Eine von mehreren Stunt-Shows. Oder, dass der Westernstadt-Indianer „Buffalo Child“ aus der Kulisse steigt und einen seiner Tänze aufführt und in die Geheimnisse und Riten der Indianer einführt. So wie damals in „No Name City“.



In der „Trading Post“. © Johannes Dziemballa

Dem ist, trotz aller Erinnerungsstücke und Geschichten von Heinz Bründl, nicht so. „Der ist schon gestorben. Er auch“, sagt er, als er auf die verschiedenen Porträts der Darsteller im Westernstadt-Programm zeigt. „Buffalo Child“ wurde 93, er ist 2016 gestorben. Mit 70 ist der noch auf dem Pferd durch Poing geritten.“ Viele der Darstellerinnen und Darsteller sind bereits in den Ewigen Jagdgründen. Bründl deutet im Programmheft von einem Porträt zum nächsten, zu jeder Person hat er mindestens eine Geschichte zu erzählen. Rund 40 Personen bildeten den Stamm von „No Name City“ – vor und hinter den Kulissen.

Poing: Rund 40 Personen bildeten den Stamm von „No Name City“

Gut 30-mal war er bislang in Amerika, erzählt er. Immer hat er Originalstücke mitgenommen. Von der kleinen Tabakdose über Mokassins bis hin zu Fellen, Kleidungs- und Schmuckstücken. 1974 das erste Mal. Außerdem war er auf der Glasinsel Murano bei Venedig, weil: „Die Indianer hatten ihre Perlen aus Murano-Glas“, erzählt Bründl. Wie bitte? „Europäer brachten das Glas nach Amerika, dort wurde es Indianern in den Trading Posts entlang des Flusses Missouri zum Tausch angeboten.“ Die Indianer brachten vorwiegend Tierfelle in diese Tauschläden und bekamen dafür Glasperlen, Tabak und Whisky.



„No Name City“ hatte eine Fläche von 20.000 Quadratmetern, in etwa so groß wie 28 Fußballfelder. Mit verschiedenen Geschäften und Kulissen, darunter der legendäre „Red Grizzly Salon“ mit Livemusik und die Trading Post. Und die Bank. Und das Haus des Sheriffs. Und das Erdhaus des Indianers Buffalo Child. Apropos: „Waren die Indianer tatsächlich echte Indianer?“ Heinz Bründl schmunzelt.

Die Trading Post von „No Name City“. © Johannes Dziemballa

Als er 1987 mit der Westernstadt und der dazugehörigen Show begann, rekrutierte er die meisten Darstellerinnen und Darsteller vom Zirkus. Insbesondere mit den Zirkusfamilien Roncalli und Krone habe er eine gute Verbindung gehabt, erzählt er. „Ich habe einige Leute vom Zirkus zu Cowboys und Indianer umgebaut.“ Zum Beispiel Peter Bento, der im Circus Krone 17 Jahre der Weißclown war, in „No Name City“ wurde er zum Allround-Cowboy mit Lasso, Peitsche und Stunts.



„Tony Nugget“ alias Toni Friedl gabelte Heinz Bründl an einem Imbissstand in Markt Schwaben auf. Ein großer Mann mit Ausstrahlung. „Hast Du eine Arbeit?“ „Nein.“ „Steig’ ein, Du wirst bei mir Goldwäscher.“ Und so wurde aus Toni Friedl „Tony Nugget“. „Es war schön anzusehen, mit welcher Freude und Hingabe er vor allem mit Kindern Gold gewaschen hat“, erzählt Heinz Bründl.



Gründer Heinz Bründl zog mit seinem Saloon durchs Land

Als sich 1995 der Investor von „No Name City“ zurückzog, ging es auch mit der Westernstadt dem Ende zu. Bis 2003 zog Bründl danach mit seinem „Red Grizzly Saloon“ durch Europa, baute ihn bei Messen, Ausstellungen und Stadtfesten auf. Mit Livemusik und allem, was zu einem Saloon dazu gehört. In den darauf folgenden Jahren stattete er außerdem das Tipi-Dorf im Europapark Rust aus und war an der Gestaltung von weiteren Themenparks, an der Ausstattung von historischen Läden sowie an Ausstellungen beteiligt.

Fürwahr: Alle Gegenstände im Stadel, alle, die es in „No Name City“ gab, sind Originale. Fälschungen habe er nie gewollt, erzählt Bründl. Die Geschichte der Indianer und von Amerika habe ihn von Kind auf interessiert. Romane, historische Bücher und Sachbücher hat er unzählige gelesen. Mit 18 trat er in München in einen Cowboy-Club ein, außerdem war er Mitglied im Indianischen Studienkreis. In „No Name City“ gab es ein Indianer- und ein Cowboy-Museum.



Der General Store von „No Name City“. © Johannes Dziemballa

Jetzt hat Heinz Bründl in Pliening sein eigenes Museum. Das für die Öffentlichkeit aber geschlossen ist. Der 75-Jährige selbst ist oft und gerne da – und erinnert sich an den Wilden Westen in Poing. Der befand sich an der heutigen Gruber Straße, auf dem Gelände östlich des jetzigen BayWa-Marktes. Nachdem die Westernstadt wieder abgebaut worden war, erinnerte viele Jahre eine Malerei an einer Wand an „No Name City“.



Diese Firmenwand gab es damals schon, Heinz Bründl ließ sie von Mitarbeiterinnen der Werkstätten der Bayerischen Staatsoper anmalen – mit Motiven aus den Rocky Mountains. Die Wand (an der Straße „Technologiepark“) gibt es noch, die Farbe aber ist im Laufe der Jahre komplett verschwunden. Die Erinnerungen an „No Name City“ und viele Originalgegenstände und -kulissen nicht.

