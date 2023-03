Die ersten Bücher stehen schon drin: Literaturhaus Poing nach Brand wieder geöffnet

Vier Wochen nach dem Brand

Von Armin Rösl schließen

Schon kurz nach der Wiedereröffnung des Literaturhauses nach dem Brand wurden die ersten Bücher in die Regale gestellt. Das kostenlose Tausch-/Leih-Angebot am Marktplatz ist wieder geöffnet.

Poing – Vier Wochen nach dem Brand ist das Literaturhaus am Poinger Marktplatz seit Donnerstagmittag wieder geöffnet. Bereits am Nachmittag haben die ersten Bürgerinnen und Bürger Bücher in die Regale gestellt. „Es ist schön, dass die Hütte wieder offen ist“, sagt eine Frau, während sie ein paar gebrauchte Bücher in eines der insgesamt 60 Regalfächer stellt. Das Literaturhaus ist ein Ort, an dem kostenfrei Bücher hinein gestellt und mitgenommen werden können. 24 Stunden geöffnet. Ehrenamtliche Patinnen sortieren die Bücher – wenn es sein muss, sortieren sie auch mal aus. Nur gut erhaltene Bücher machen Sinn.

+ So sah es vor vier Wochen am Tag nach dem Brand aus. © Armin Rösl

Am frühen Morgen des 16. Februars (ebenfalls ein Donnerstag) war keines der Bücher in den vollgefüllten Regalen mehr brauchbar. Am späten Mittwochabend (15. Februar) hatten bislang unbekannte Täter einige Bücher angezündet. Ein Passant bemerkte den starken Rauch, der aus dem Literaturhaus aufstieg, und verständigte die Feuerwehr. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Poing waren schnell da und konnten einen Vollbrand der Hütte verhindern.



Dennoch wurden durch den Rauch und Ruß alle Bücher (mehrere Hundert) beschädigt – ebenso die Holzregale. Die Gemeinde Poing, die die Hütte im Herbst 2018 aufgebaut und eröffnet hat, schätzt den entstandenen Schaden auf rund 8000 Euro. Die Polizei ermittelt, bislang ohne Erfolg. Die Gemeinde hat nach Abstimmung mit dem Gemeinderat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing entgegen, Telefon (08121) 9917-0.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Nachdem alle Bücher ausgeräumt waren, wurde das Literaturhaus grundgereinigt. Anschließend bauten Mitarbeiter des Baubetriebshofs neue Holzregale ein. Die Kosten für Entsorgung und Grundreinigung schätzt die Verwaltung auf 3500 Euro.



Seit Donnerstag, 16. März, ist das Literaturhaus wieder offen und es können Bücher abgelegt werden. Am Nachmittag standen schon rund 50 Bücher in den Regalen – von Kinderbüchern über Romane bis Sachbücher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.