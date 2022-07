Die Heizung verstehen und lesen können: Poinger entwickelt Modul für Fernwärmestation zuhause

Von: Armin Rösl

Rainer Korda hat ein Modul entwickelt, das die Fernwärmestation lesen kann. © Armin Rösl

Wer in Poing ans Fernwärmenetz angeschlossen und eine Station im Keller hat, weiß oft nicht, wie und ob das System fehlerfrei und funktional arbeitet. Ein Poinger hat hierfür was entwickelt.

Poing – Fast ganz Poing-Nord und Teile des südlichen Ortsteils sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Einmal vom Versorger Bayernwerk Natur eingerichtet, läuft die Fernwärmestation im eingestellten Betrieb – oft seit über zehn Jahren. Aber was, wenn die Einstellungen gar nicht mehr den Bedürfnissen entsprechen? Was, wenn unbemerkt ein Fehler im System passiert? Und wie gestaltet sich überhaupt der Verbrauch? Schließlich wird bei der Poinger Fernwärmeversorgung (Hauptanteil über Geothermie) mit bis zu 30 Prozent über Gas zugeheizt – und das wird zunehmend teurer. Vereinfacht gesagt: Wie kann man seine Heizung kennen und verstehen lernen?



Poing: Einmal eingestellt, arbeitet die Station vor sich hin

Antworten auf diese Fragen sowie entsprechende Lösungen und Optimierungen könnte ein System bringen, das Rainer Korda aus dem Zauberwinkel in Poing-Nord entwickelt hat. „Bares Geld sparen durch Wissen, was die Heizung macht“ lautet sein Slogan. Der Elektroingenieur und selbstständige IT-Berater hat ein Modul entwickelt, dass eine Fernwärmestation mit Samson Trovis Regler (der beim Großteil aller Stationen von Bayernwerk eingebaut ist) auslesen kann. Denn: „Wenn Stand jetzt ein Fehler auftaucht, wird der Kunde nicht benachrichtigt“, sagt Korda. „Daten werden nicht aufgezeichnet.“ Dementsprechend könne keine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf stattfinden.

Mit dem Modul sei das möglich, erläutert Rainer Korda. Alle relevanten Daten werden anonym in Echtzeit an eine zentrale Datenbank geschickt. Damit könne, mithilfe eines Sachverständigen, die Fernwärmestation optimiert werden.



In der Nachbarschaft hat der Poinger das Modul im Probebetrieb laufen, er berichtet von einem Beispiel: eine Fußbodenheizung heizte im Winter nicht wie gewünscht. Anhand der Daten konnte Korda herausfinden, dass der Sensor an der Hauswand defekt war und nicht die tatsächliche Außentemperatur angezeigt hatte. Nur durch den Vergleich der Außentemperaturen in der direkten Nachbarschaft konnte das Modul erkennen, dass dieser Sensor fehlerhafte Daten gemeldet hatte.



Modul erkennt und meldet Fehler

„Bei vielen Haushalten ist die Fernwärmestation eingebaut und voreingestellt, danach kümmert sich der Kunde nicht mehr in der Hoffnung, dass alles richtig läuft“, sagt Rainer Korda. Wegen der zahlreichen Einstellmöglichkeiten und des dicken Handbuchs würden viele Haus- und Wohnungsbesitzer sich gar nicht damit beschäftigen wollen – zu kompliziert.



Der Poinger hat einen Prototypen des Moduls entwickelt und getestet. Jetzt gehe es für ihn darum, das Interesse und die Nachfrage abzufragen, bevor er in Serie geht. Ein Modul kostet 349 Euro, hinzu kommt ein monatliches Small-Abo (4,99 Euro), welches beinhaltet: Alarmierung im Fehlerfall (48 Stunden Reaktionszeit), grafische Darstellung der Werte, einmaliges Auslesen der Heizung bei Installation des Moduls zur Dokumentation der Anlage.



Optimieren der Heizung ist möglich

Das Big-Abo (9,99 Euro) bietet außerdem eine Reaktionszeit von 24 Stunden sowie die Möglichkeit, die Daten der Heizung am Handy angezeigt zu bekommen.



Den Mehrwert für Fernwärmekunden zählt Rainer Korda mit folgenden Punkten auf: geringere Handwerkerkosten im Fehlerfall, da bereits im Vorfeld genau analysiert werden konnte, was defekt ist; permanente Überwachung und Alarmierung im Fehlerfall; Potenzial zur Kostensenkung durch Optimierung der Heizung mit einem Sachverständigen. Und: Endlich weiß man, was die Fernwärmestation und Heizung genau tut.



Wer mehr über das Projekt von Rainer Korda erfahren möchte, schreibt eine E-Mail an: heizung@cloud-kit.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.