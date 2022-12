Die Kinder im Vordergrund: Regina Rüger leitet seit 15 Jahren Ballettschule in Poing

Von: Armin Rösl

Teilen

„Tanzen tut jedem Kind gut“, sagt Ballettpädagogin Regina Rüger. © Johannes Dziemballa

Seit sie 30 Jahre alt ist, leitet Regina Rüger die Ballettschule des Familienzentrums Poing. 15 Jahre sind es nun schon, die die Ballettpädagogin mit Freude und Elan unterrichtet.

Poing – Regina Rüger sitzt im Spagat am Boden, den Oberkörper nach vorne gebeugt macht sie Notizen auf einem Blatt, das vor ihr liegt. Als sie den Reporter erblickt, steht sie mit einer Leichtigkeit auf, die den Besucher staunen und vor Neid erblassen lässt. Seit 15 Jahren leitet die 45-Jährige die Ballettschule des Familienzentrums Poing, jeden Montag und Dienstag unterrichtet sie im Mehrzweckraum der Dreifachturnhalle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 4 bis 20 Jahren. „In den 15 Jahren habe ich nur eine Woche wegen einer Erkrankung gefehlt“, erzählt sie und lächelt.



Sylvie Schramm (li.), Geschäftsleiterin des Zentrums in der Mitte (Trägerverein: Familienzentrum), gratuliert Regina Rüger zu 15 Jahren als Leiterin der Ballettschule. © Johannes Dziemballa

Sie selbst begann mit fünf Jahren mit Ballett, betreibt in München eine eigene Schule und unterrichtet zweimal die Woche für das Familienzentrum in Poing. „Mein Traumberuf“, sagt sie. Nicht Balletttänzerin per se, das habe sie nie werden wollen, sondern: Ballettpädagogin. In ihren Worten: „Es ist mein Traumberuf, Kinder zu unterrichten und ihnen meine Liebe zum Tanz zu zeigen.“



Poing: Endlich wieder Tanzaufführungen

Ein Beweis dafür, dass sie dies sehr gut macht und die Liebe weitergibt, ist die Gruppe der 20-jährigen Balletttänzerinnen in Poing: „Sie sind alle bei mir, seit sie fünf Jahre alt sind.“ Mit Spaß und Freude bei einem Sport, der hohe Disziplin erfordert und, sagt Rüger, das Selbstvertrauen stärkt. Insbesondere durch öffentliche Auftritte wie bei den Poinger Kulturtagen oder beim Straßenfestival. „Das ist gut fürs Leben“, sagt die Ballettlehrerin und nennt als Beispiel, dass dadurch die Angst, in der Schule ein Referat zu halten, geringer werden könne. Aufführungen – nach der langen Corona-Zwangspause sind diese wieder möglich. Bei den Kulturtagen tanzten die Ballettgruppen bei einer eigenen Matinee in der Dreifachturnhalle, die „große“ Gruppe außerdem beim Operettenabend in der Aula der Anni-Pickert-Schule.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

„Endlich gibt es wieder Aufführungen“, freut sich Regina Rüger und seufzt. In der Corona-Zeit sei in den vergangenen zwei Jahren etwa die Hälfte der Schülerinnen abgesprungen. „Vor allem die kleineren Kinder hatten die Lust verloren.“ Unterricht nur online, keine Auftritte. Dennoch: „Ich habe jede Woche alle Stunden online durchgeführt.“

Poing: Schnupperstunde jederzeit möglich

Jetzt seien es etwa 60 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Ballettschule des Familienzentrums, die Leiterin hofft auf Zuwachs. Eine Schnupperstunde nach vorherige Absprache ist jederzeit möglich. Bestimmte Voraussetzungen fürs Ballett müsse niemand erfüllen, sagt Regina Rüger. „Das Tanzen tut allen Kindern gut.“ Nicht nur Mädchen: unter den etwa 60 Teilnehmern ist ein Junge.



Informationen

Das Balletttraining der verschiedenen Gruppen findet montags von 14 bis 19 Uhr und dienstags von 13.50 bis 18 Uhr statt. Infos gibt es bei Regina Rüger, Telefon (089) 4302830.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.