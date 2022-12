Dienstältester Polizeichef in der Historie Poings: Helmut Hintereder kurz vor Pension

Von: Jörg Domke

Wo noch die alten Hühnerställe (rot) im Poinger Ortsteil Grub stehen, wird irgendwann die Polizeiinspektion neu gebaut. © Armin Rösl

Für Poings Polizeichef Helmut Hintereder endet mit dem Beginn des neuen Jahres die Amtszeit: Der Polizeioberrat geht in Pension. Ein kleiner Rückblick.

Poing – Der 1. Januar 2009 war für die Polizei in Bayern besonders spannend. Im Zuge einer großen Reform fielen plötzlich, zum Jahreswechsel 2008/09, die Direktionen als Zwischenebenen zwischen den Inspektionen und dem Präsidium weg. Für Helmut Hintereder hatte das alles direkte, persönliche Auswirkungen aufgrund seines schon vorhandenen Dienstgrads. Weil zufällig die leitende Stelle für die Inspektion Poing durch die Pensionierung von Rudolf Hochhard zu besetzen war, landete er, der zuvor als Dienstgruppenleiter in Erding und bei der Direktion ebenfalls in Erding seinen Dienst verrichtete, im nördlichen Landkreis Ebersberg. Für Hintereder ein Heimspiel sozusagen, denn seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Poing, zog 1987 weg und kam 2009 wieder zurück. Nach 22 Jahren.



Polizeioberrat Helmut Hintereder. © Polizei

Demnächst werden es 13 Jahre sein, dass der heute 61-Jährige die Dienststelle an der Markomannenstraße 24 führen wird. So lange wie kein anderer zuvor in der knapp über 50-jährigen Geschichte der Polizei in Poing.



In den Jahren sei viel passiert, berichtete Hintereder dieser Tage bei einem Stammtischgespräch in Markt Schwaben im Kreise anderer Führungskräfte der freien Wirtschaft aus der Umgebung. Nicht nur, dass die Polizeistation Vaterstetten, entstanden einst als Modellversuch, auf Anweisung des Innenministeriums aufgelöst wurde und die zehn Mitarbeiter Poing zugeschlagen wurden. Auch sonst wurde die Polizeiinspektion Poing aufgestockt. Von anfangs 34 Sollstellen, als Hintereder am 1. Januar 2009 startete, auf gegenwärtig 65.



Poing: Sollstellen erhöht

Auch ein Grund, warum der gegenwärtige Standort an der Markomannenstraße nicht mehr zeitgemäß ist und ein Standort für eine neue, größere und modernere Dienststelle im Ortsteil Grub schon fix ist. Dort, wo früher Hühnerställe waren. Wann diese gebaut wird, steht allerdings noch in den Sternen.



Polizeioberrat Helmut Hintereder wird dies im Dienst nicht mehr miterleben, denn nach 41 Berufsjahren wird der in Isen (Kreis Erding) wohnende Polizeichef Ende Februar 2023 in den Ruhestand gehen. Der Nachfolger werde dann, so sei es üblich, nach einigen Monaten kommissarischer Leitung durch einen jungen Kollegen, zu Anfang September formell installiert. Wer das werden wird, sei noch vollkommen offen.



Polizei Poing mit vielen jungen Kräften

Ohnehin hat Hintereder die PI Poing stets erlebt als eine (Ausbildungs-)Dienststelle mit hoher Fluktuation. Es habe eigentlich nie genug Nachwuchs rekrutiert werden können, der aus den Gemeinden gekommen sei, für die die Dienststelle zuständig ist, so der 61-Jährige. Der Dienstbereich: Poing, Pliening, Vaterstetten, Zorneding, Anzing, Forstinning und Markt Schwaben. Daher habe man in Poing immer auf junge Leute aus anderen Regierungsbezirken setzen müssen. Versehen mit einer Mindestverweildauer von drei Jahren.

Die Allermeisten fühlten sich wohl hier, versichert Hintereder. Doch als Chef musste er auch immer wieder festhalten: „Uns geht die Erfahrung ab.“ Die deutlich höheren Lebenshaltungskosten im Münchner Speckgürtel konnten durch die eine oder andere Zulage nicht ausgeglichen werden. Viele junge Beamtinnen und Beamte habe es daher früher oder später wieder in die Heimat gezogen. Anders als in der freien Wirtschaft könne man bei der Polizei eben nicht mal eben ein paar Scheine beim Gehalt draufsatteln, um einen Mitarbeiter zum Verbleib zu motivieren, hieß es am Stammtisch, den Schwabens Altbürgermeister Bernhard Winter seit einiger Zeit organisiert (wir berichteten).



Jährlich 2600 Straften im Dienstgebiet

Arbeit gab und gibt es in der PI Poing gleichwohl genug. 2600 Straftaten registrierte man zuletzt pro Jahr. In größeren Gemeinden tendenziell mehr als in den kleineren Ortschaften. Streetworking, so Hintereder auf Nachfrage beim Stammtisch, wäre gut und durchaus auch sinnvoll. Aber auch hier tue sich ein für die Region um München ganz spezifisches Problem auf: Für das Gehalt, was man derartigen Kräften zahlen könne, finde man im Grunde niemanden, so der künftige Pensionär. Ein Beispiel: Die Streetwork-Stelle in Poing ist seit September 2021 unbesetzt.

