Doppelte Ernte: Sonnenenergie und Landwirtschaft gemeinsam auf einer Fläche

Von: Armin Rösl

Diese drei Anlagetypen werden zu Forschungszwecken großflächig in Grub aufgebaut. © Johannes Dziemballa

In Grub war Spatenstich für das bayernweit größte Forschungsprojekt zu Agri-Photovoltaik-Anlagen. Untersucht wird die Kombination von Stromproduktion und Landwirtschaft auf gemeinsamer Fläche.

Grub – Auch wenn es manchmal knirscht zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dessen Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) – an diesem Mittwochmittag hören alle brav auf Söders Kommando: „Eins, zwei und drei“, ruft er, dann werfen er, Aiwanger und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) zusammen mit weiteren Ehrengästen für die Pressefotografen etwas Erde von den Schaufeln. Das Ganze gleich dreimal, als Spatenstich eines in dieser Größe in Bayern einmaligen Projekts. Auf Feldern der Bayerischen Staatsgüter (BaySG) in Grub (Gemeinde Poing, Landkreis Ebersberg) wird eine riesige Agri-Photovoltaikanlage zu Demo- und Forschungszwecken errichtet.

Erde werfen zum symbolischen Spatenstich. © Johannes Dziemballa

Untersucht werden soll, ob und wie eine doppelte Ernte auf Ackerflächen möglich ist: Strom aus Sonnenergie gemeinsam mit dem Anbau von Kulturpflanzen. Laut BaySG-Geschäftsführer Anton Dippold wird das Kleinklima unter den Photovoltaik (PV)-Modulen erforscht. Zu Versuchszwecken werden in Fruchtfolge Raps, Winterweizen, Wintergerste, Triticale, Ackergras, Sommergerste, Mais und Sojabohne angebaut. Das Forschungsprojekt des Freistaats Bayern mit einem Investitionsvolumen von etwa 2,2 Millionen Euro ist auf mehrere Jahre angelegt.



Stromerzeugung für circa 250 Haushalte

Wie der Projektleiter und Energiekoordinator Philipp Purucker erläutert, werden von der insgesamt sieben Hektar großen Ackerfläche (zum Vergleich: ein Fußballfeld ist etwa 0,7 Hektar groß) etwa viereinhalb Hektar mit PV-Modulen belegt. Mit drei unterschiedlichen Anlagetypen: „Hochständer“, „Linear-Tracking“ (Module richten sich automatisch nach der Sonne aus) und „Vertikal“ (Zaunanlage). Nach dem am Mittwoch erfolgten symbolischen Spatenstich werden Purucker zufolge insgesamt etwa 2100 Module aufgebaut. Die geständerten Module seien in einer Höhe von etwa 5,80 Metern, sodass auch landwirtschaftliche Großfahrzeuge wie Häcksler unten durch fahren können.

In ihren Reden betonen Söder, Aiwanger und Kaniber gleichermaßen, dass dieses Forschungsprojekt ein besonderes sei, weil es „Landwirtschaft und Photovoltaik hervorragend verbindet“ (Söder). Mit dem Strom, der mit der Forschungsanlage in Grub erzeugt wird und ins öffentliche Netz fließt, können Söder und Kaniber zufolge etwa 250 Haushalte versorgt werden.



Sowohl der Ministerpräsident als auch sein Stellvertreter Aiwanger sehen in dem Projekt eine große Chance, weil es keinen Flächenverbrauch bedeute, sondern „eine Flächenergänzung“ (Söder). Das, so Aiwanger, sei wichtig, da sich der Konflikt um Flächenkonkurrenz zwischen Ackerbau und Freiflächen-PV-Anlagen zuspitze. Agri-PV könnte Landwirten die Chance bieten, eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren – ohne Flächenverlust.

