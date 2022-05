Drei Stunden Livemusik in Poing unter freiem Himmel: Benefizkonzert für die Ukrainehilfe

Von: Armin Rösl

Das Plakat zum Poinger Konzert für die Ukraine. © kn

Livemusik unter freiem Himmel und Versteigerung eines Bierfasses: Das bietet das Konzert „Poing kann was!“ am Samstag, 14. Mai. Alle Spenden gehen an die Ukrainehilfe.

Poing – Drei Stunden Livemusik gibt’s am Samstag, 14. Mai, unter freiem Himmel (wenn das Wetter mitspielt) vor dem ARGE-Bauleitungscontainer an der Bergfeldstraße 2 (gegenüber vom Edeka-Markt Pfeilstetter) in Poing-Nord. Falls nicht, dann in der Grundschule am Bergfeld. Egal wo: Der Spendenerlös geht komplett an die Ukrainehilfe. Veranstalter von „Poing kann was! Unser Konzert für die Ukraine“ sind die Musikschule Vaterstetten und der Verein Poinger Music-Treff. „Die Spenden werden über die Ukraine-Koordination der Gemeinde Poing an örtliche Unterstützungsgruppen weitergeleitet – und zwar zu 100 Prozent“, heißt es in einer Pressemitteilung.



Poing: Verein OstEuropaHilfe informiert über seine Arbeit

Eine dieser Gruppen ist der Verein OstEuropaHilfe, von dem Vertreter über ihre Arbeit berichten werden – um circa 14 Uhr, gleich nach den Grußworten von Bürgermeister Thomas Stark. Anschließend wird zugunsten der Ukrainehilfe ein Bierfass versteigert, gestiftet vom lokalen Bergfeldbräu.

Jetzt zur Musik: Von 13 bis 14 Uhr präsentiert die Musikschule Vaterstetten einige ihrer Schülerinnen und Schüler. Den Auftakt macht die musikalische Früherziehungsgruppe Poing, es folgen ein kleines Konzert mit Oboen und Klavier (Leitung: Anna Eiberger), dann Gitarrenklänge von Vanessa Kirst und Sebastian Dehmel sowie das Saxophon-Trio Poing (drei junge Realschülerinnen unter der Leitung von Max Grasmüller) und zum Schluss Martin Sellmeir (Akkordeon und Posaune) und Freunde.



Musikschule und Music-Treff spielen mehrere Kurzkonzerte

Zwischen 13 und 14 Uhr sind die erwähnten Grußworte und die Bierfassversteigerung, von 15 bis 17 Uhr übernimmt dann der Poinger Music-Treff. Einige Vereinsmitglieder werden live spielen, unter dem Motto: „Poinger Music-Treff at it’s best!“.



Los geht’s mit dem Duo Ines mit Schuh. Dieben Singer/Songwriter Ines Wagner und Thomas Schuh singen und spielen sowohl eigene Lieder als auch Coversongs in Hoch-/Plattdeutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Danach ist Alex Werner von der Band Talent*frei an der Reihe, der solo mit Gitarre als „Kellerbua“ auftritt. Nach ihm folgt Thomas Schuh (Vorsitzender des Poinger Music-Treffs) als Ein-Mann-Band mit Entertainer-Keyboard. Den Abschluss bildet das Jonas Frank Trio, eine Party-, Hochzeits-, Geburtstagsband, die schlichtweg alle Stile beherrscht.



Abends weiteres Konzert mit Musikkapelle Poing

Wer am Abend Lust auf weitere Livemusik hat, kommt um 19.30 Uhr in die Aula der Anni-Pickert-Schule (Gruber Straße 4) zum Frühjahrskonzert der Musikkapelle Poing und der Jugendkapelle Gelting-Poing. Titel: „Hits im Mai“. Eintritt frei.

