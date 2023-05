Poing könnte 400.000 Euro Fördermittel bekommen

Durchgängig radeln: Poing schließt Lücken im Wegenetz

Von: Armin Rösl

Lückenschluss 1: Der Kiesweg entlang der Bergfeldstraße zur Tankstelle wird als Radweg asphaltiert. © Armin Rösl

In Poing werden an der Kirchheimer Allee und der Bergfeldstraße Lücken im Fahrradwegenetz geschlossen. Die Baumaßnahmen müssen noch heuer starten, damit die Gemeinde Fördergelder bekommt.

Poing – Die Gemeinde schließt im Nordenwesten zwei Lücken im Fahrradwegenetz. Das hat der Gemeinderat jetzt in seiner April-Sitzung einstimmig beschlossen. Konkret geht es um die Kirchheimer Allee und die Bergfeldstraße.



Der bestehende gemeinsame Geh- und Radweg südlich entlang der Kirchheimer Allee, der von der Gruber Straße kommend auf Höhe von ungefähr der Mitte endet, wird bis zum neuen Kreisverkehr Kirchheimer Allee/Bergfeldstraße fortgeführt. In gleicher Breite (drei Meter) und gepflasterter Bauweise wie der bestehende Weg. Nach Abschluss der Arbeiten verfügt die Kirchheimer Allee über zwei durchgängige Geh- und Radwege.



Lückenschluss 2: Nördlich entlang der Kirchheimer Allee wird der Geh- und Radweg weitergeführt. © Armin Rösl

Im Zuge des Ausbaus werden die beiden Bushaltestellen auf der Südseite der Straße barrierefrei gestaltet mit ebenerdigem Zugang zu den Bussen.



Die Bäume südlich entlang der Kirchheimer Allee sollen trotz des Neubaus des Geh- und Radweges erhalten bleiben. Der von der Gemeinde beauftragte Planer Martin Niedenzu erläuterte, dass man hierfür lediglich eine geringe Schicht des Oberbodens abtragen werde, um die Wurzeln nicht zu verletzen. Für den Umbau der Bushaltestellen allerdings müssten zwei Bäume weichen.

Der zweite Lückenschluss erfolgt an der Bergfeldstraße, zwischen dem neuen Kreisverkehr und der OMV-Tankstelle. Auf der Südseite (bei den Feldern) der Bergfeldstraße wird der dortige provisorische Kiesweg asphaltiert und in einen zwei Meter breiten Radweg umgewandelt. Die Bushaltestelle vor dem Kreisverkehr bei der Tankstelle wird ebenfalls barrierefrei ausgebaut.



Poing könnte 400.000 Euro Fördermittel bekommen

Noch heuer sollen, nein: müssen die Bauarbeiten starten. Der Beginn in diesem Jahr ist Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Poing staatliche Fördermittel erhält, informierte die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung. Die Regierung von Oberbayern habe eine Zuwendung von etwa 406.500 Euro in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde betrage circa 368.050 Euro, bei Gesamtkosten in Höhe von 774.550 Euro (alles Bruttobeträge).

