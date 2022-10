Entschluss gefallen: Kein Gymnasium für Poing und keine Berufsschule für Grafing

Von: Armin Rösl

Da war er noch optimistisch: Landrat Robert Niedergesäß (hier mit der damaligen Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr bei der Vorstellung des Standorts für die Berufsschule in Grafing-Bahnhof. © Jürgen Rossmann

Der Kreistag hat entschieden: Gleich zwei große Projekte landen vorerst weiter auf der Warteliste. Das hat finanzielle Gründe.

Ebersberg – Das Berufsschulzentrum Grafing-Bahnhof und das Gymnasium Poing bleiben auch im nächsten Jahr auf der Warteliste und werden nicht in die Haushaltsplanungen des Landkreises einbezogen. Vereinfacht gesagt: Die beiden Neubauten werden so schnell nicht realisiert. Der Kreistag hat mit großer Mehrheit beschlossen, die beiden Großprojekte für ein weiteres Jahr in der Warteschleife zu belassen. Aus finanziellen Gründen.

Wie mehrmals berichtet, betragen die Kostenschätzungen des Landratsamtes rund 90 Millionen Euro für die Berufsschule und 110 Millionen Euro für das Gymnasium. Die Berufsschule wäre die erste im Landkreis, das Gymnasium das fünfte nach Grafing, Vaterstetten, Kirchseeon und Markt Schwaben. Dass beide Schulen notwendig sind, das betonten Vertreter und Sprecher aller Fraktionen. Die große Frage, die alle umtreibt: Wie können die Schulen so kostengünstig wie möglich, effizient und gleichzeitig gut ausgerüstet gebaut werden?

Berufsschule als „Innovationsprojekt“

Die am 29. September im Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten und Vergaben (LSV) vorgestellte Machbarkeitsstudie für das Gymnasium Poing konnte diese Frage nur bedingt beantworten. Von gut 110 Millionen Euro war die Rede, hinterher sprachen Ausschussmitglieder von einem „Luxusbau“, den man nicht benötige.

Jetzt im Kreistag wurde eine andere Möglichkeit präsentiert: ein Zweckbau, so klimaneutral und kostengünstig wie möglich. Allerdings nicht anhand des Gymnasiums Poing, sondern der Berufsschule in Grafing-Bahnhof. Die Planer Prof. Florian Nagler, Dr. Ernst Böhm und Prof. Otto Gassner stellten ihre Idee eines „Innovationsprojekts“ und einer „Innovationspartnerschaft“ vor, die möglicherweise vom bayerischen Bauministerium gefördert werden könnte. Und: Die, von Böhm grob geschätzt, etwa 60 statt 90 Millionen Euro kosten würde.

„Einfach Bauen“ für Poing

SPD-Fraktionsvorsitzender und Poings Altbürgermeister Albert Hingerl, der bereits vor der Sitzung einen Antrag auf weitere, zügige Planung für das Gymnasium gestellt hatte, dankte Böhm für die neue Sichtweise aufs Bauen (Titel des Vortrags von Nagler, Böhm, Gassner: „einfach bauen“) und verlangte, dass genau die gleiche Untersuchung auch für das Gymnasium Poing erstellt werden solle. In die gleiche Richtung stößt ein Antrag der CSU-FDP-Kreistagsfraktion. Zitat: „Für das Gymnasium Poing werden – ebenso wie für das Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof – die Möglichkeiten einer Innovationspartnerschaft und das sogenannte ,Einfache Bauen’ geprüft.“

Als Beispiel für „Einfaches Bauen“ nennt CSU-Fraktionssprecher Martin Wagner im Antrag das, was auch die Interessengemeinschaft „Gymnasium Poing JETZT!“ zu Beginn der Sitzung kurz erläutert hat: das neue Gymnasium in Röhrmoos (Kreis Dachau), das ebenso in Systembauweise geplant und errichtet wird wie Schulerweiterungen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Holzkirchen. Umgerechnet auf Poing würde dies laut Interessengemeinschaft bedeuten, dass die Schule lediglich 60 bis 70 Millionen Euro kosten könnte.

Schulen kommen schon jetzt an ihre Grenzen

In seinem Fazit vor der Abstimmung über die Warteliste betonte Landrat Robert Niedergesäß, dass sowohl die Berufsschule als auch das Gymnasium für den Landkreis wichtig seien. Bei Letzterem insbesondere deshalb, weil die Gymnasien in Vaterstetten und Markt Schwaben in Kürze (auch mit Blick auf das wieder eingeführte G9) an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen würden. Vor allem Vaterstetten bereite Sorgen, aktuell besuchen rund 1300 Schüler die Schule, „perspektivisch steigt die Zahl auf 1600“ so Niedergesäß. Die Frage, die sich dann stelle: Ist das Gymnasium Vaterstetten bei dieser Größe noch genehmigungsfähig?

In seiner Zusammenfassung vor der Abstimmung über die beiden Schulgroßprojekte sowie die Anträge von SPD und CSU-FDP zog der Landrat das Fazit: „Wir brauchen das Gymnasium noch in diesem Jahrzehnt.“ Die Jahre bis dahin könne man überbrücken, hier gebe es bereits Gespräche über Räumlichkeiten, die für Vorläuferklassen genutzt werden könnten. Außerdem betonte Niedergesäß, dass man Berufsschule und Gymnasium nicht gegeneinander ausspielen dürfe.

Ohne zusätzliches Personal keine Chance

Mit der breiten Zustimmung des Kreistags für die Anträge von SPD und CSU-FDP hat die Kreisbehörde nun den Auftrag, in den nächsten Monaten Alternativplanungen und -lösungen für den Bau beider Schulen zu suchen und zu präsentieren. In einem Jahr wird der Kreistag erneut entscheiden, ob und welche Schule als erstes gebaut wird. Denn eines ist allen klar: Beide Schulen gleichzeitig zu bauen, ist nicht machbar.

Aus finanziellen und aus personellen Gründen. Auf Anfrage von Kreisrat Benedikt Mayer (Grüne), ob die Liegenschaftsabteilung im Landratsamt überhaupt genügend Personal habe, um ein Schulbau-Großprojekt zu realisieren, antwortete Landrat Robert Niedergesäß ohne zu zögern: „Nein.“ Ohne zusätzliches Personal werde es nicht gehen.

