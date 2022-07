Ehrenamtsempfang Poing: Erst anstehen, dann feiern

Volksfest

Von Armin Rösl schließen

Die Gemeinde Poing hat alle Ehrenamtlichen aufs Volksfest eingeladen. Vor dem gemütlichen Beisammensein im Festzelt galt: anstehen für die Ausgabe der Gutscheine.

Poing - Der Ehrenamtsempfang der Gemeinde Poing am Volksfest ist stets eine logistische Herausforderung: Zu Beginn verteilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Getränke- und Essensgutscheine an alle, die über die Vereine gemeldet worden waren. Demzufolge bildete sich am frühen Montagabend eine lange Schlange vor der Ausgabe. Wie Muriel Brodbeck, Geschäftsleiterin des Rathauses, mitteilt, habe das Rathaus das Verfahren der Verteilung der Marken im Vergleich zu den Vorjahren umgestellt, sodass es dieses Mal schneller gegangen sei.

+ Im Zelt genossen die Ehrenamtliche das Beisammensein. © Johannes Dziemballa

Als Anerkennung für ihr Engagement lädt die Gemeinde Poing seit Jahren beim Volksfest an einem Abend alle in der Gemeinde tätigen Ehrenamtlichen zum Empfang. Am Dienstagmittag und -nachmittag fand dann der Seniorentag statt, bei dem die Gemeinde allen Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren einen Essens- und einen Getränkegutschein spendierte.

