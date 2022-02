„Ein Ewigkeitsthema“: Claudia Götz, 30 Jahre Abfallberaterin in Poing

Von: Armin Rösl

Claudia Götz ist seit 1. Dezember 1991 in Poing im Dienst. © Armin Rösl

30 Jahre arbeitet Claudia Götz in der Gemeinde Poing, 30 Jahre hat sie mit Abfall zu tun. Ihr Ziel: Poing soll in der Tabelle auf einem der letzten Plätze landen.

Poing – Bei manchen Tabellen möchte man gar nicht ganz oben, sondern ganz unten stehen. Zum Beispiel bei der Rangliste, wie viel Hausmüll die Kommunen im Landkreis Ebersberg pro Jahr erzeugen. Mit 1535 Tonnen (entspricht 92 Kilogramm pro Einwohner) lag Poing im Jahr 2020 im vorderen Bereich, berichtet Claudia Götz. Ihr Wunsch und Ziel ist es, wieder auf den Stand aus den Jahren 1995/96 zu kommen: 80 Kilo pro Einwohner. „Das wäre gut“, sagt die Abfallberaterin der Gemeinde Poing. Die 49-Jährige hat Anfang Januar Dienstjubiläum gefeiert: 30 Jahre im Poinger Rathaus, 30 Jahre hat sie in der Gemeindeverwaltung mit Abfall und Abfallberatung zu tun. Sie sagt: „Man hat das Gefühl, dass es Sinn macht, was man tut.“ Mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Abfall ist ein Ewigkeitsthema.“



Poing: Seit 30 Jahren mit Abfall zu tun

Wenn keine Corona-Pandemie herrscht, informiert Claudia Götz mit einem eigenen Stand der Gemeinde bei den Poinger Marktsonntagen und, wenn es die Zeit erlaubt, anderen Veranstaltungen, wie Bürgerinnen und Bürger im Haushalt Abfall vermeiden können – und, mindestens genau so wichtig: wie sie ihn richtig trennen und entsorgen. Gerade jetzt, in der Zeit nach Weihnachten, seien die grünen Biotonnen voll mit Restmüll, berichtet sie. Wenn im Winter die Biotonnen so gut wie leer sind, weil weder Rasenschnitt noch sonst Gartenarbeiten anstehen, werde Hausmüll gedankenlos in die grünen Behälter geworfen, wenn die schwarze Restmülltonne schon voll ist. „Zur Zeit ist es arg“, sagt Claudia Götz.



Winterproblem: Biotonnen mit Restmüll gefüllt

Besonders arg sei dies für die Mitarbeiter der Komposthöfe (der Poinger Biomüll wird hauptsächlich zum Komposthof nach Angelbrechting gebracht), die die Störstoffe einzeln per Hand aussortieren müssen. Dazu gehören auch Materialien, die nicht verrotten – von denen so mancher aber wohl glaubt, dass sie in der Biotonne richtig wären. Götz nennt als Beispiel die „kompostierbaren Tüten“, die es in Drogerie- und Supermärkten zu kaufen gibt. „Die sehen aus wie eine Plastiktüte und es dauert circa ein halbes Jahr, bis die verrotten. Biomüll nur sechs bis acht Wochen.“ Deshalb müssten diese Tüten aussortiert werden. Oder benutzte Kaffeepads. Vor Kurzem seien in einer Biotonne etwa 50 solcher Pads gelandet – ebenfalls falsch, erklärt Götz.



Unermüdliche Aufklärungsarbeit

Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig, sagt sie. Das ist unter anderem ihre Aufgabe. Als 1995/96 die Menge an Hausmüll mit 80 Kilogramm pro Einwohner relativ niedrig war, sei dies unter anderem ein Ergebnis einer Aufklärungsoffensive gewesen. Infostände und Co. aber sind wegen Corona derzeit nicht möglich.



Hinzu komme eine Art Wurstigkeit von Privatpersonen. Insbesondere im Schutze der Anonymität würde in Wohnanlagen in den Gemeinschaftstonnen allerhand entsorgt, was nicht in den Restmüll gehört. Batterien zum Beispiel sowie Wertstoffe aller Art. Immer mal wieder kontrollieren Claudia Götz und ihre Kolleginnen und Kollegen Rest- und Biomülltonnen, dies sei allerdings nur sporadisch möglich.



Viele organisatorische Aufgaben

Weil die Abfallberaterin noch viele andere Dinge zu tun hat: die Verwaltung der Müllgebühren, die Organisation und Durchführung der jährlichen Ramadama-Aktion, Organisation des Betriebs am Wertstoffhof sowie der regelmäßigen Reinigung der Wertstoffinseln. Außerdem muss sie Anzeigen der Detektei nachgehen, die seit zwei Jahren Containerstandplätze in Poing überwacht.



Detektei in Poing zeigt Wirkung

Dies habe bereits Wirkung gezeigt, berichtet Götz, die Zahl der illegalen oder falschen Entsorgungen sei zurückgegangen. Wer dabei erwischt wird, muss Verwarnungs- oder Bußgeld bezahlen. In der Sitzung des Gemeinderats im Dezember 2021 präsentierte die Verwaltung die bisherigen Zahlen der Detektei: In der Zeit von Januar bis Oktober 2021 sind 300 Anzeigen eingegangen, im Jahr 2020 waren es insgesamt 400. Die Bescheide erstellt das Sachgebiet Abfall.



Nachdem Claudia Götz mit 19 Jahren die Beamtenausbildung im mittleren Verwaltungsdienst absolviert hatte, begann sie am 1. Dezember 1991 ihren Dienst in Poing. Zunächst in der Kämmerei, dann im Hauptamt und im Bauamt, seit zehn Jahren im Sachgebiet Abfall und Umwelt. 30 Jahre in der Gemeinde Poing – einen Monat nach ihr, am 1. Januar 1992, hat noch etwas den Dienst begonnen: Die grüne Biotonne feiert heuer 30. Geburtstag.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.