Ein Fest für und mit Bienen: Imkerverein Anzing-Poing feiert 126. Geburtstag

Jubiläum

Von Armin Rösl schließen

Zahlreiche Besucher kamen zum Jubiläumsfest des Imkervereins Anzing-Poing auf dem Vereinsgelände in Poing. Dort schwirrten viele Bienen herum und es gab viele Aktionen.

Poing – Der Imkerverein Anzing-Poing ist einer der ältesten Vereine in der Gemeinde Poing, mit 126 Jahren beispielsweise 25 Jahre älter als der Soldaten- und Kameradschaftsverein. Der feiert am kommenden Sonntag seinen 100.+1-Geburtstag mit Festgottesdienst (ab 10.30 Uhr) in der Pfarrkirche, anschließendem Festzug zum Volksfest und gemeinsamem Mittagessen im Festzelt. Der Imkerverein hat vergangenen Sonntag sein Jubiläum (125 Jahre) nachgefeiert – mit einem Familienfest auf dem Vereinsgelände an der Kirchheimer Allee. Dort steht, hinter Büschen und Bäumen auf einer versteckten Wiese, das Vereinsbienenhaus, das vor zwei Jahren gebaut und eröffnet wurde. Die nahe gelegene Firma EBV Elektronik GmbH hatte den Bau mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt.



+ Ganz schön viel los am Vereinsbienenhaus. © Johannes Dziemballa

Christina Tarnikas, Schriftführerin des Imkervereins, spricht von einem „würdigen Jubiläumsfest“, zu dem zahlreiche Besucher gekommen waren. Die meisten von ihnen, wie erhofft, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Am Vereinsgelände gab es Spiele für Kinder sowie Informationen über Bienenzucht, Wildbienen und Imkerei. Außerdem verkauften die Hobbyimker einen „Jubiläumshonig“. Großes Interesse gab es auch am Wildblumen- und Wachs-Quiz, „die Gewinner werden zeitnah benachrichtigt“, kündigt Tarnikas an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



In seinem Grußwort betonte Poings Bürgermeister Thomas Stark die Bedeutung der Bienen für das natürliche Gleichgewicht und erläuterte die verschiedenen Maßnahmen, die die Gemeinde zur Förderung der Bienen- und Insektenpopulation getroffen hat. Beispielsweise mit Blühflächen, dem Angebot der Grünflächenpatenschaften und mit zahlreichen Insektenhotels in den Parks. Nicht umsonst trägt Poing den offiziellen Titel „bienenfreundliche Gemeinde“.



Vereinsvorsitzender Mike Irl erläuterte, dass sich Imker als Naturschützer verstehen und nicht nur die Honigbiene, sondern auch die vielen Wildbienen schätzen und fördern. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde dazu vor einigen Jahren das Projekt „Poing summt“ gestartet, das bis heute und darüber hinaus läuft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.