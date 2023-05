Ein guter Theorietag fürs Klima in Poing

Von: Armin Rösl

Beim Energietag in Poing landete der „SolarButterfly“. © Johannes Dziemballa

Der digitale Energienutzungsplan für den Landkreis Ebersberg ist jetzt online und wurde in Poing präsentiert. Nun gilt‘s, die Theorie in der Praxis umzusetzen. Das wird nicht überall einfach.

Poing – An Stellwänden hängt für jede der 21 Kommunen im Landkreis Ebersberg eine Liste mit Maßnahmen, die in der jeweiligen Gemeinde/Stadt umgesetzt werden könnten, um Energie zu sparen bzw. regenerative Energien zu gewinnen. Zum Beispiel in Form von Windrädern und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die Listen sind die Ergebnisse der Energieagentur sowie der Diskussionen und Entscheidungen, die in den vergangenen Monaten in den jeweiligen Gemeinde- und Stadträten stattgefunden haben. Seit dem 2. Mai nun ist der digitale Energienutzungsplan für den Landkreis Ebersberg (und somit für alle Kommunen) fertig. Gefeiert und erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde er mit einem „Energietag“, den der Landkreis gestern in Poing veranstaltete.



Poing: Fachgespräch, Schmetterling und Klimaparcours

Auf dem Platz des Schulzentrums (Realschule, Grund- und Mittelschule sowie Sonderpädagogisches Förderzentrum) war als Hingucker der „SolarButterfly“ aufgebaut – ein solarbetriebenes, autarkes Tiny House in Form eines riesigen Schmetterlings. An den drei Schulen gab es Informationen für alle Generationen sowie einen Klimaparcours für Schülerinnen und Schüler mit Fragen rund ums Klima und den Klimawandel.



Zum Auftakt begrüßten Landrat Robert Niedergesäß (li.) und Poings Bürgermeister Thomas Stark die Gäste. © Johannes Dziemballa

In der Aula der Dominik-Brunner-Realschule diskutierten in einer Gesprächsrunde vor Publikum Vertreterinnen und Vertreter einiger Landkreiskommunen sowie von der Energieagentur Ebersberg-München zusammen mit Landrat Robert Niedergesäß und dem Astrophysiker, Wissenschaftsjournalisten und Fernsehmoderator Prof. Harald Lesch darüber, wie der Klimawandel gestoppt werden kann. Im Großen wie im Kleinen. Zu Letzteren gehören die Gemeinden und Städte im Landkreis Ebersberg sowie jeder einzelne Bürger.



Poing: Wissenschaftler Harald Lesch motiviert

Prof. Lesch ermunterte die Verantwortlichen, die Energiewende in den eigenen Orten voranzutreiben. Sollte der eine oder andere Bürger die Frage stellen, was das denn bringe, „möchte ich Ihnen zurufen: Es macht Sinn, auch im Kleinen!“ Der Stopp und die Umkehr des Klimawandels geschehe nicht von heute auf morgen, jeder müsse und könne seinen Beitrag dazu leisten. „Wir werden in den nächsten 150 bis 200 Jahren mit dem Thema Klimaschutz zu tun haben“, sagte Lesch in der Gesprächsrunde und lobte den digitalen Energienutzungsplan (ENP) des Landkreises.



Aufgabe für den Landkreis Ebersberg: Theorie in Praxis umsetzen

Diesen von der Theorie in die Praxis umzusetzen, ist nun Aufgabe der Kommunen. Der ENP sei eine Art Werkzeugkasten, sagte Landrat Robert Niedergesäß und fügte hinzu, dass dieser „nicht in der Schublade verschwinden“ sollte. Im ENP sind für jede Kommune Potenzialflächen für Windenergie, Photovoltaikanlagen sowie Möglichkeiten für alternative Heizenergien niedergeschrieben. Damit alle zusammen die Energiewende schaffen – der Landkreis Ebersberg selbst hat für sich laut Kreistagsbeschluss das Ziel ausgegeben, bis 2030 frei von fossilen und endlichen Energieträgern zu sein. Hierfür sollen unter anderem 26 Standorte für Windräder geschaffen werden (wir berichteten).

Anzings Bürgermeisterin Kathrin Alte weist auf Schwierigkeiten hin

Der ENP soll den einzelnen Kommunen bei der Umsetzung des großen Ziels helfen, indem konkrete Möglichkeiten aufgezeigt werden. Ob diese tatsächlich alle realisiert werden können, steht auf einem anderen Blatt. Anzings Bürgermeister Kathrin Alte sagte, dass man keinen privaten Grundstückseigentümer (insbesondere in privilegierten Bereichen) zwingen könne, beispielsweise eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. „Wenn einzelne nicht mitmachen, haben wir keine Chance.“ In der Flächengemeinde Anzing gibt es laut Alte etwa 40 Landwirte im Voll- und Nebenerwerb, auf deren Grundstücke viele der im ENP aufgeführten Potenzialflächen lägen.



Digitaler Energienutzungsplan jetzt im Internet

Poings Bürgermeister Thomas Stark berichtete ähnliches. In seiner Gemeinde gebe es etwa sieben, acht Landwirte, für die „deren Flächen deren wirtschaftliche Existenz sind“. Dafür habe er Verständnis. In einem Gespräch mit den Grundstückseigentümern von landwirtschaftlichen Flächen hätten die Landwirte allerdings eine Alternative angeboten: „Sie haben große Dachflächen definiert für Photovoltaikanlagen.“ Prof. Harald Lesch appellierte, so viele PV-Anlagen wie möglich zu schaffen. Jedes Dach sollte eine haben, denn: „Mit der Sonne machen wir nichts verkehrt.“

Der digitale Energienutzungsplan und die Potenziale jeder Kommune stehen hier:

www.lra-ebe.de/landkreis/klimaschutz/digitaler-energienutzungsplan/

