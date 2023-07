Präsentation mit „Book Shower Party“

Eintauchen in Traumwelten mit dem Debütroman von Ayse Yesil aus Poing

Von: Armin Rösl

Bei einer „Book Shower Party“ präsentierte Ayse Yesil ihren Debütroman. © Privat

Ayse Yesil hat sich den Traum vom eigenen Buch erfüllt: Die Poingerin hat ihren Debütroman veröffentlicht. In dem geht es um: Traumwelten. Entstanden ist das Buch in einem „magischen Haus“.

Poing – Normalerweise widmen Autorinnen und Autoren ihr Buch einer Person, oftmals einer Muse. Ayse Yesil aus Poing schreibt in ihrem Debütroman: „Dieses Buch widme ich dem Bauernhof in Neuhausen – dem Haus, in dem es entstand...“ Das Titelbild von „Spirit Traveler“, Untertitel: „Die Macht des Lichtes“, zeigt die Eingangstür zu jenem Haus. „Ein magisches Haus“, sagt Yesil.



Magisch ist die Geschichte, die die Poingerin auf 265 Seiten geschrieben hat. Die Hauptfigur Lara flüchtet sich in ihre Träume und entdeckt dort eine ganz fremde Welt. Bis sie Jack begegnet, der ihr bisheriges Leben völlig auf den Kopf stellt. Beide entdecken ihre verborgene Gabe: Sie können durch Träume reisen. Dabei kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das Lara seit ihrer Kindheit begleitet. Bald sind unheimliche Gestalten und Dämonen hinter Lara her. Mithilfe einer Schamanin versuchen Lara und Jack nicht nur ihre Welt, sondern auch die Welt der Seelen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Doch zu welchem Preis?



Ayse Yesil hat das Buch unter ihrem Künstlernamen „A. B. Verde“ veröffentlicht. © rm

Es war in einem Urlaub in der Türkei, als die in Erding geborene und seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Poing lebende Ayse Yesil entschied, ihren schon lange gehegten Traum, ein Buch zu schreiben, in die Wirklichkeit umzusetzen. Ihr damals zehnjähriger Sohn erlitt einen epileptischen Anfall und wurde ins Krankenhaus gebracht und behandelt. „Wir waren völlig aufgelöst, weil es eine neue Situation für uns war“, erzählt die Mutter. Zur großen Erleichterung der ganzen Familie durfte der Sohn bereits am nächsten Tag die Klinik wieder verlassen. „Wir als Familie verbrachten den anschließenden Nachmittag im Bett und jeder durfte eine Geschichte erzählen, in der wir uns in unseren Träumen treffen und Abenteuer erleben.“ Diese Geschichten sind der Keim von „Spirit Traveler“. Einem magisch-spirituellen Fantasy-Roman.



Präsentation mit „Book Shower Party“

Den hat Ayse Yesil ohne Verlag veröffentlicht und zum Start eine „Book-Shower-Party“ veranstaltet. Angelehnt an „Baby-Shower-Partys“, auf denen schwangere Mütter zusammen mit Freundinnen die bevorstehende Geburt feiern. In Yesils Fall ist ihr Buch das Baby.



Das nicht alleine aufwachsen wird: Die Autorin, die hauptberuflich als Tanzlehrerin und Interior Designerin arbeitet, schreibt bereits am zweiten Teil. Und es sollen noch weitere Bücher folgen, unter dem von ihr kreierten Künstlernamen A. B. Verde. „Wenn du einmal mit dem schreiben begonnen hast, wirst du süchtig“, sagt sie und lächelt.

Schon als Kind habe sie Kurzgeschichten geschrieben und Drehbücher für Puppenspiele mit Freundinnen. „Wir haben nicht das klassische Vater, Mutter, Kind gespielt, sondern gingen auf Dämonenjagd“, erinnert sie sich. Wie damals ihre Freundinnen in Kindertagen, nimmt sie jetzt alle Leserinnen und Leser mit in fantastische Welten und berührende Geschichten.

Das Buch kann online unter www.abverde.de bestellt werden.

