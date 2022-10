150. Geburtstag der Poinger Wehr findet mit zwei Jahren Verspätung statt

Von: Jörg Domke

Aus Altenerding fand dieser Oldtimer den Weg zu den feiernden Kameraden in Poing. © dz

Mit einem Südtiroler Abend, einem Festgottesdienst und einem Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr Poing am Wochenende ihren 150. Geburtstag nachgefeiert.

Der Südtiroler Abend im Feuerwehrhaus hat schon Tradition, die ebenfalls wegen Corona hatte unterbrochen werden müssen. Am Samstag nun ging es wieder gemütlich zu bei Südtiroler Spezialitäten und Musik der Lustigen Finsinga.

Feier findet wegen Corona mit Verspätung statt

Im Festzug ging es am Sonntagvormittag vom Feuerwehrhaus zur Pfarrkirche Rupert Mayer, wo der Festgottesdienst unter Leitung von Pfarrer Philipp Werner gefeiert wurde. Werner ist selber aktives Feuerwehrmitglied in Poing. In seiner Predigt hob er die engen Zusammenhänge zwischen dem christlichen Glauben und dem Feuerwesen auf Basis der Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit hervor.

Mit Musik werden die Festgäste auf dem Feuerwehrplatz empfangen. © dz

Danach setzte sich der Zug abermals in Bewegung zurück zum Gerätehaus, wo bereits alle Vorbereitungen getroffen worden waren für ein gemeinsames Mittagessen in der ausgeräumten Fahrzeughalle.

Mit dabei waren übrigens auch – mit einer nicht gerade kleiner Delegation – Kameraden der Ortsfeuerwehr Poxau südlich von Dingolfing. Mit der Feuerwehr Poing haben die Niederbayern eine besondere Beziehung. Schließlich war es einst ein Feuerwehrchor aus Poxau, der zur Eröffnung des Poinger Gerätehauses auftrat. Kennengelernt hatten sich bei Wehren über den damaligen Gartlervorstand Ludwig Huber, dessen Bruder Feuerwehrvorstand in Poxau war.

Delegation aus dem niederbayerischen Poxau zu Besuch

Weil das mit dem Feuerwehrchor damals so eine wunderbare Sache war, war in Poing zugleich die Idee geboren, eine eigene Sängerformation zu gründen. Das ist nun schon über 20 Jahre her. Den Poinger Feuerwehrchor gibt es noch immer. Und er hatte beim Festgottesdienst die Aufgabe übernommen, Teile der Passauer Messe vorzutragen. Übrigens: Der Poinger Chor kann dringend neue Leute gebrauchen. Ansonsten könnte es mit dem Fortbestand schwierig werden.

Nach dem Mittagsmahl öffnete schließlich die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür. Dort konnten die Besucher die über 20 Fahrzeuge besichtigen und sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Mit dabei wieder einige herausgeputzte Oldtimer aus dem Bestand umliegender Feuerwehren.

