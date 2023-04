Poing: Festgottesdienst und Frühschoppen

Endlich mehr Platz: Musikkapelle Poing feiert 30. Geburtstag und eröffnet neuen Proberaum

Von: Armin Rösl

Es ist angerichtet im neuen Proberaum. © Johannes Dziemballa

Die Musikkapelle Poing feiert am Wochenende ihren 30. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird der neue Proberaum offiziell eingeweiht und eröffnet. Für Besucher gibt‘s Musik zum Anhören und Mitmachen.

Poing – Zwei Tage feiert die Musikkapelle Poing am kommenden Wochenende ihren 30. Geburtstag. An beiden Tagen ist die Bevölkerung eingeladen zum Mitfeiern, Zuhören und Selbstmusizieren. Am Samstag, 29. April, stellt die Musikkapelle ihren neuen Proberaum im Keller des ehemaligen „Hammer-Gebäudes“ an der Ecke Kirchheimer Allee/Gruber Straße vor. In dem großen ehemaligen Bürogebäude, wo auch das Corona-Impfzentrum untergebracht war, hat die Gemeinde Poing mehrere Räume im Untergeschoss angemietet. Der größte ist der neue Proberaum der Musikkapelle, daneben befindet sich der vor Kurzem neu eröffnete „Laden ohne Grenzen“ für bedürftige Menschen.

Poing: Musikinstrumente ausprobieren

Am Samstag wird der Proberaum um 14 Uhr offiziell eingeweiht. Hier ist viel mehr Platz für das Orchester, das vom Keller der Anni-Pickert-Schule hierher umgezogen ist. Um 14.30 Uhr gibt die Musikkapelle ein Standkonzert, von 15 bis 17 Uhr können dann die Besucherinnen und Besucher jeden Alters verschiedene Musikinstrumente ausprobieren, kündigt der Vorstand an. Dazu gibt’s Kaffee und Kuchen, Zuckerwatte, Bastelangebote für Kinder und vieles mehr, heißt es in der Einladung.



Der Eingang zum Proberaum befindet sich übrigens nicht an der Seite der Gruber Straße 46 (das ist die offizielle Adresse, wo sich auch das griechische Restaurant Afrodite befindet), sondern ums Eck an der Kirchheimer Allee (wo es einst zum Impfzentrum ging).



Vorsitzender Reinhard Tonollo beim Frühjahrskonzert, mit dem die Musikkapelle Poing ins Jubiläumsjahr gestartet war. © Johannes Dziemballa

Beim Tag der offenen Tür haben Besucher die Möglichkeit, eine Notenpatenschaft zu übernehmen, informiert der Vorstand. Wer durch eine Geldspende den Kauf neuer Notenblätter unterstützt, wird offiziell „Notenpatin“ bzw. „Notenpate“ der Musikkapelle Poing.



Poing: Festgottesdienst und Frühschoppen

Der zweite Geburtstagsfeiertag am Sonntag, 30. April, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer. Anschließend, ab 11.30 Uhr, gibt Frühschoppen mit Weißwurst und Wiener im benachbarten Pfarrheim. Auch hierzu ist die Bevölkerung eingeladen.

Ihren Ursprung hat die Musikkapelle Poing im örtlichen Schützenverein Hubertus. Am 30. April 1982 wurde die Jugendkapelle Hubertus Poing als Unterabteilung des Schützenvereins gegründet. Zwei Jahre später wird die Jugendkapelle in Schützenkapelle umbenannt. Jetzt können auch Erwachsene Mitglieder werden, steht in der Vereinschronik.



Poing: Hervorgegangen aus der Schützenkapelle

1992 gab es erste Stimmen für eine Herauslösung der Musikkapelle aus dem Schützenverein, weil es Unstimmigkeiten gab bezüglich Eigentumsregelungen für Instrumente, Noten, Trachten und Barvermögen. „Im Februar 1993 gelingt die Abspaltung und die Musikkapelle Poing e.V. wird gegründet“, heißt es in der Chronik. Von der Gründung bis ins Frühjahr 2019 war Franz Scherzl Vorsitzender; nach 26 Jahren gab er das Amt ab, seitdem führt Reinhard Tonollo die Musikkapelle als Vorsitzender. Dirigentin ist seit Januar 2017 Angela Ebmeyer. Laut eigener Auskunft hat die Musikkapelle rund 60 aktive Musikerinnen und Musiker.

