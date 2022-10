Endlich wieder direkter Kontakt zu Schülern: Arbeitgeber präsentieren sich auf Berufsmesse in Poing

Von: Armin Rösl

In der Poinger Dreifachhalle fand die Berufsmesse 2022 für Poing und Markt Schwaben statt. © Johannes Dziemballa

Die Dreifachturnhalle des Poinger Sportzentrums war am Donnerstagvormittag eine Art Jobbörse: Gut 40 Betriebe und Institutionen präsentieren sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Poing – Mit einem ausgefüllten Bewerbungsbogen in der Hand stellt sich ein Jugendlicher an einem Infostand mit den Worten vor: „Hallo, ich möchte gerne bei Ihnen eine Ausbildung machen.“ Es folgen ein Gespräch, Informations- und Adressenaustausch. Eine von vielen Szenen, die so oder ähnlich am gestrigen Donnerstagvormittag in der Dreifachturnhalle des Poinger Sportzentrums zu erleben waren. Nach coronabedingter Zwangspause fand wieder eine Berufsmesse statt für Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Jahrgangsstufen der Realschulen und Mittelschulen Poing und Markt Schwaben sowie für die 8. Klassen der Poinger Seerosenschule (Sonderpädagogisches Förderzentrum).



Metzger Stefan Holzner aus Pliening. © Johannes Dziemballa

41 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich und die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Betrieb. Einer von ihnen ist Stefan Holzner, Metzgermeister aus Pliening. „Ich habe gerade einen Auszubildendem im dritten Lehrjahr, den ich bei der Berufsmesse vor Corona in Markt Schwaben kennengelernt habe“, erzählt der 25-Jährige. Freilich sei das Metzgerhandwerk kein einfacher Beruf, weiß Holzner, allein schon aufgrund der Arbeitszeiten („Beginn frühmorgens, wie beim Bäcker“).

Dennoch gebe es Interesse und Fragen. Letztere hätten sich im Vergleich zur Messe vor Corona verändert. „Damals wollten die Jugendlichen als erstes was über die Arbeitszeiten wissen. Heute stellen sie Fragen zum Tierwohl“, berichtet Stefan Holzner von Gesprächen an seinem Stand. Den er immer wieder bei Veranstaltungen wie dieser aufbaut, denn: „Wenn du nicht auf Berufsmessen gehst, brauchst du dich auch nicht zu beschweren, dass sich keiner für deinen Beruf interessiert und der Nachwuchs fehlt.“



AWO-Ausbildungsreferentin Nicole Jahn (re.) und Auszubildende Alexandra Bernhardt. © Dziemballa

Das persönliche Gespräch sei das, was in den Corona-Jahren gefehlt habe, sagt Nicole Jahn. Sie ist Ausbildungsreferentin beim AWO-Kreisverband Ebersberg, an dessen Stand sich Schülerinnen und Schüler unter anderem über den Beruf der Heilerziehungspflege informieren können. „In der Corona-Pandemie ist uns der Kontakt zu jungen Menschen abhandengekommen“, sagt die 41-Jährige. Dieser sei gerade bei Berufen wie Kindererzieher/-pfleger wichtig, weil man nur in persönlichen Gesprächen „unsere Begeisterung für diesen Beruf rüberbringen kann“. Diese Begeisterung zu schildern sei wichtig, weil viele Menschen zunächst abgeschreckt seien, wenn sie von einem Beruf in der Kinderbetreuung hören.



Canon Poing: Ausbildungsleiterin Silke Oberding (li.) und BWL-Studentin Leoni Aretz. © Dziemballa

Alexandra Bernhardt steht neben Nicole Jahn und nickt. Die 41-Jährige hat 25 Jahre als Bürokraft gearbeitet, jetzt macht sie bei der AWO (Arbeiterwohlfahrt) eine Umschulung, ist im zweiten Ausbildungsjahr. Und ist: begeistert. Vom täglichen Umgang mit Kindern und wiederum deren Begeisterung, neue Dinge zu lernen.



Wenige Schritte neben der AWO stehen Silke Oberding (35) und Leoni Aretz (20) von Canon Production Printing Poing (vormals: Océ). Das Unternehmen bilde aktuell rund 30 junge Menschen aus, berichtet Ausbildungsleiterin Oberding. Im gewerblich-technischen sowie im kaufmännischen Bereich. Hinzu kommt das Angebot des dualen Studiums. Ein solches (Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Vertrieb/Marketing) absolviert gerade Leoni Aretz, die sich eigenen Worten zufolge rundum wohl und gut aufgehoben fühlt bei Canon in Poing.



Verwaltung: Martin Lutz, Ausbildungsleiter, und Nadine Irl von der Gemeinde Poing. © Dziemballa

Ausbildungsleiterin Silke Oberding ist froh, dass es nach der Corona-Zwangspause wieder Berufsmessen in Präsenz gibt: „Es ist wichtig, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen.“ In den vergangenen zwei Jahren habe sie beobachtet, dass viele Schulabsolventen sich nicht für eine Ausbildung entscheiden, sondern für eine weiterführende Schule oder ein Studium. Weil manche nicht wüssten bzw. sich nicht informiert hätten, was sie sonst tun sollten. „Uns brechen die Azubis weg“, sagt Silke Oberding.



Bereits mit einem Flyer für einen Ausbildungsplatz ab dem 1. September 2023 in den Händen stehen Martin Lutz und Nadine Irl am Stand der Gemeinde Poing. Der 32-Jährige ist Ausbildungsleiter im Rathaus, die 25-jährige seine Stellvertreterin. Auf dem Zettel steht die Stellenausschreibung für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) mit allen Details. Darunter auch, dass die Gemeinde Poing ab dem 1. Lehrjahr 140 Euro (brutto) Großraumzulage München zahlt. Auch Lutz und Irl sagen, dass der persönliche Kontakt und somit ein Infostand bei einer Berufsmesse wichtig seien.



Maßgeblich organisiert hat die Veranstaltung in der Poinger Dreifachturnhalle Christine Matheja vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft e.V.; sie leitet den Kreisverband München und Ebersberg. Auf die Beine gestellt hat sie die Berufsmesse zusammen mit der Anni-Pickert-Mittelschule, Matheja lobt: „Das ganze Team hat einen großartigen Job gemacht!“

