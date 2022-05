Endlich wieder gemeinsam ratschen: Seniorennachmittage in Poing sind zurück

Wöchentliches Angebot

Zum Neustart sind einige Stammgäste von früher sowie neue Besucher gekommen: Die Gemeinde Poing bietet wieder einen Seniorennachmittag an. Jeden Mittwoch.

Poing – Nach über zwei Jahren hat die Gemeinde Poing wieder Seniorennachmittage. Jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr ist der Treff geöffnet, in den Gemeinderäumen an der Anzinger Straße 1 (gegenüber vom Maibaumplatz) in Poing-Süd. Zum Start kamen etwa 20 Gäste, viele davon Stammgäste der früheren Seniorennachmittage, die vom AWO-Ortsverein veranstaltet worden waren. Der hatte während der Corona-Pandemie die Organisation aufgegeben, wegen Corona und den Beschränkungen sowie insbesondere aus personellen Gründen. Jetzt hat das Seniorenteam der Gemeinde Poing die Seniorennachmittage wiederbelebt und kümmert sich um die Organisation.

Beim ersten Treffen dankte Bürgermeister Thomas Stark den gemeindlichen Seniorenbeauftragten Kerstin Bachmann und Volker Sterker, dass sie den gemütlichen Nachmittag wieder anbieten. Für die ehrenamtliche Bewirtung der Gäste wollen die beiden einen Helferpool aufbauen, Interessierte können sich im Seniorenbüro oder beim Seniorennachmittag selbst melden (Kontaktdaten am Ende dieses Artikels).



Poing: Gäste freuen sich über den Neustart

Katharina und Johann Zachskorn waren schon Stammgäste früher, zum ersten Treffen ist das Ehepaar freilich auch wieder gekommen. „Es ist doch schön, wieder zusammenzusein“, sagen die beiden. Das empfinden alle anderen ebenso, gemütlich bei Kaffee und Kuchen (beides zum Selbstkostenpreis) zusammensitzen und ratschen, das habe gefehlt. Zum ersten Treffen hatte Bürgermeister Stark Kaffee und Kuchen spendiert.



Das Seniorenteam der Gemeinde Poing möchte in Zukunft die Nachmittage mit Vorträgen und anderen Veranstaltungen attraktiv gestalten, hierbei sollen die Besucherinnen und Besucher einbezogen werden. Kerstin Bachmann und Volker Sterker verteilten beim ersten Treffen Wunschzettel, um zu erfahren, was die Senioren besonders interessieren würde.



Nächster Termin ist der morgige Mittwoch, 1. Juni, von 14 bis 16 Uhr.



Kontakt: Das Seniorenbüro im Bürgerhaus ist telefonisch erreichbar unter (08121) 9794-440 (Volker Sterker) bzw. 9794-441 (Kerstin Bachmann). Oder per E-Mail an: senioren@poing.de.

